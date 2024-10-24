Суд отказал Минздраву Башкирии в иске к «Башфармации» по делу об испорченных лекарствах

Минздрав Башкирии собирался взыскать с ГУП «Башфармация» (владеет сетью «Госаптека») 31,2 млн руб. — это сумма ущерба, нанесенного бюджету республики из-за списания лекарств, которые необходимо было отпускать льготникам через аптечную сеть. Арбитражный суд Башкирии, как пишет «Коммерсантъ», в иске отказал.

В 2020 году ГКУ «Управление материально-технического обеспечения Минздрава РБ» («Техобеспечение») заключило с «Башфармацией» четыре госконтракта общей стоимостью 157,5 млн руб. Согласно условиям контрактов, ГУП должно распределять товары между аптеками, отпускать лекарства по рецептам, проводить инвентаризацию товаров, контролировать сроки годности препаратов и ежедневно отчитываться об их остатках.

В ходе инвентаризации обнаружилось, что у части товаров на сумму 36,7 млн руб. истек срок годности. Эти препараты изъяли из оборота и уничтожили.

Минздрав убежден, что аптечная сеть «Башфармации» не обеспечила распределение лекарств, из-за чего препараты были списаны и уничтожены, ущерб республиканскому бюджету составил 31,2 млн руб. Представители «Башфармации» заявили в суде, что количество и конкретные пункты отпуска лекарств определял Минздрав РБ, а за сроками хранения должно было следить министерство и «Техобеспечение». Кроме того, у «Башфармации» не было права распоряжаться товарами без специальных полномочий.

«Техобеспечение» сначала просило суд отказать в удовлетворении требований истца, но затем оставило решение на усмотрение суда. По данным издания, сторону минздрава поддержали правительство Башкирии и бывшая начальница отдела организации фармацевтической деятельности лекарственного обеспечения министерства Светлана Хусаинова.

Однако суд постановил, что истец не представил поручения и разнарядки министерства, игнорирование которых привело к истечению сроков годности лекарств. «Башфармация» выступала лишь исполнителем поручений минздрава.

Суд также учел материалы, предоставленные региональной прокуратурой. Согласно им, Хусаинова была признана виновной в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба, и приговорена к 400 часам обязательных работ. Бывшая сотрудница Минздрава РБ должна была распределять лекарства и медицинские изделия, хранившиеся в «Башфармации». Из-за ее бездействия истек срок хранения препаратов на сумму более 31 млн руб. Приговор суда обжалуется в апелляционной инстанции.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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