В «Эркафарм» произошли кадровые перестановки в топ-менеджменте

Роман Кустов окончил Московский физико-технический институт по специализации «прикладная математика». До прихода в «Эркафарм» в 2017 году он работал в аптечной сети «А5» и фармдистрибьюторе «Протек». До назначения на должность директора по маркетингу был директором по закупкам и логистике.

Ольга Чеповая работает в компании 18 лет, 13 из них – на посту директора по маркетингу. Сейчас она стала директором нового в «Эркафарм» направления – трейд-маркетинга. Окончила Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева и имеет степень кандидата технических наук.

Павел Плешаков окончил Высшую школу экономики по специальности «логистика и управление цепями поставок» и Российский университет транспорта по специальности «менеджмент качества». В «Эркафарм» он начал работать в 2019 году и прошел путь от менеджера до начальника отдела управления товарным запасом. На должности директора по закупкам и логистике сменил Романа Кустова.

Коммерческий директор «Эркафарм» Армине Даниелян подчеркнула, что такие горизонтальные перестановки помогут компании успешно завершить процесс автоматизации управления ассортиментом и повысить эффективность алгоритмов закупки и сбыта товаров.

По данным Аналитического центра Vademecum, аптечные сети «Эркафарм» и «Мелодия здоровья», принадлежащие ГК «Катрен», в I полугодии 2024 года продемонстрировали выручку на уровне 46,4 млрд рублей и заняли с этим показателем 5-е место в рейтинге «ТОП200 аптечных сетей» по итогам I полугодия 2024 года. На 1 июля 2024 года у аптечных сетей фармдистрибьютора «Катрен» было 2 333 точки.

«Катрен» приобрел ГК «Эркафарм», объединявшую аптечные сети «Доктор Столетов», «Озерки» и «Самсон-Фарма», в июне 2023 года. В марте 2024 года «Катрен» начал процесс перераспределения активов между аптечными сетями «Эркафарм» и «Мелодия здоровья». «Эркафарм» получил контроль над точками второй сети в Санкт-Петербурге. «Мелодия здоровья» в свою очередь стала управлять точками в Саратове, Волгограде, Орле и Нижнем Новгороде.

В июле 2024 года в «Эркафарм» сообщили о запуске обратной франшизы бренда «Озерки». В компании пояснили, что к торговой марке смогут присоединиться уже существующие аптечные сети. Сама группа компаний обязалась взять на себя управление значимой частью бизнес-процессов торговых точек, открытых по франшизе.

Фото: ozerki.ru

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