Пероральный семаглутид от Novo Nordisk снизил риск ССЗ на 14%

В понедельник датская компания Novo Nordisk заявила, что пероральная версия ее препарата с действующим веществом семаглутид (Rybelsus) в ходе испытаний помогла значительно снизить число сердечно-сосудистых событий у пациентов с высоким риском их появления. Это инфаркт, инсульт, а также смерть.

Как выяснилось, Rybelsus помог снизить риск этих событий на 14% по сравнению с плацебо, что соответствует основной цели исследования. По данным датской фармкомпании, в исследовании препарат тестировался в качестве дополнения к стандартной терапии у 9650 пациентов с диабетом второго типа и установленными сердечно-сосудистыми заболеваниями и/или хронической болезнью почек.

Компания Novo рассчитывает подать заявку на расширение маркировки препарата Rybelsus в Соединенных Штатах и Европейском союзе примерно в начале года. По словам производителя, подробные результаты исследования будут представлены на научной конференции в следующем году.

К слову, в США и Европейском союзе другой препарат Novo Nordisk с МНН семаглутид – Wegovy – уже разрешен в качестве средства для облегчения сердечной недостаточности у людей с ожирением. Поздние исследования показали, что пациенты, принимающие Wegovy в течение года, не только снизили вес, но и улучшили свое состояние в соответствии со шкалой, оценивающей тяжесть сердечной недостаточности.

gxpnews