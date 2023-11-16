Власти Австралии признали вину в массовой гибели младенцев из-за ЛП с талидомидом

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз выступил с заявлением о том, что власти страны признают вину в распространении успокоительного препарата с содержанием талидомида, который применялся в том числе для купирования симптомов токсикоза у беременных женщин. Средство, разработанное немецкой фирмой Chemie Grünenthal, было популярно среди жителей Австралии и других стран в начале 1960-х годов. Об этом сообщает Reuters.

«Трагедия талидомида», по его словам, коснулась множества семей по всему миру. Препарат стал причиной развития дефектов либо смерти у детей, чьи матери принимали его во время беременности. Так, в источнике приводятся данные о пренатальной смерти 80 тысяч детей, а также о рождении еще 20 тысяч с серьезными нарушениями развития. Это, в частности, пороки развития конечностей и внутренних органов.

«Трагедия с талидомидом – это мрачная глава в истории нашей страны и всего мира. Люди, пережившие трагедию, их семьи, друзья и опекуны на протяжении многих лет мужественно и убежденно добивались извинений. Этот момент – давно назревшее национальное признание всего того, что они пережили, и всего того, за что они боролись. <…> Принося извинения, мы отдаем дань уважения всем погибшим младенцам и скорбящим по ним семьям, а также тем, кто выжил, но чья жизнь стала намного сложнее из-за воздействия этого ужасного препарата», – заявил Албаниз.

Скандал с талидомидом привел к пересмотру режимов тестирования лекарственных средств во всем мире и укрепил репутацию Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), которое отказалось одобрить препарат, хотя он был распространен в Соединенных Штатах в период проведения тестирования. В 2010 году извинения пострадавшим принесло британское правительство.

В сообщении Reuters также говорится об австралийке, родившейся без рук и ног из-за того, что ее мать принимала талидомид во время беременности. В 2012 году она получила многомиллионную компенсацию от компании Diageo Plc, местного дистрибьютора, за причиненный ущерб. Ранее, в 2010 году, Diageo согласилась выплатить 50 млн австралийских долларов ($32 млн) 45 пострадавшим в Австралии и Новой Зеландии.

gxpnews