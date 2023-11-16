Минпромторг: ряд российских фармкомпаний намерены открыть производство в ОАЭ

Ряд российских фармкомпаний рассматривают возможность размещения производственных площадок на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В частности, планируется локализация производства биоинженерных препаратов – моноклональных антител, сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Он уточнил, что российские компании уже осваивают рынок ОАЭ. На днях он обсуждал вопросы промышленной кооперации с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном бен Ахмедом аль-Джабером – в том числе, стороны говорили о развитии фармацевтического направления.

Ранее сообщалось, что в ходе российско-казахстанских переговоров Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев пришли к решению об активизации сотрудничества в борьбе с распространением инфекционных заболеваний. В качестве примера будет использован опыт противодействия пандемии COVID-19.

«Опираясь на обширный опыт противодействия пандемии новой коронавирусной инфекции, углублять сотрудничество в области профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний», – говорится в тексте документа, созданного по итогам встречи.

gxpnews