Мишустин: «Необходимо наладить селекционно-генетические исследования»

«Предстоит наладить селекционно-генетические исследования с учетом потребностей племенного животноводства, наращивать также и выпуск товарной аквакультуры, учитывая, что за первые шесть месяцев текущего года мы видим прирост в сфере разведения рыбы», – сказал председатель правительства на стратегической сессии по продовольственной безопасности.

Глава кабинета министров отметил, что особое внимание уделяется семеноводству. «Что касается зерновых, то наши производители во многом могут закрыть вопросы нашим отечественным материалом – это и пшеница, и рис, и ячмень», – констатировал Мишустин. Однако, по его мнению, «надо добиваться лучших результатов по целому ряду других культур, и не только в области растениеводства».

«Очевидно, что повышение конкурентоспособности продукции нашего агропрома во многом зависит от уровня агробиотехнологий, которые в нем используются, включая такие составляющие, как производство кормовых и минеральных добавок, ветеринарных препаратов и применение целого ряда современных решений», – подчеркнул премьер-министр. По его словам, соответствующие меры предусмотрены в доктрине продовольственной безопасности страны. «А значит, они должны быть выполнены в срок», – указал председатель правительства.

Ранее Михаил Мишустин анонсировал «мегапроект» на 10 млрд рублей по выпуску лекарств.

gxpnews