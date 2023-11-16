Исследование GSK у пациентов c неоперабельным раком легких провалилось

AstraZeneca сообщила, что исследование ее ЛС от рака Imfinzi + химиолучевая терапия (CRT) не достигло главной цели в поздней фазе испытаний по лечению неоперабельного немелкоклеточного рака легких третьей стадии.

Imfinzi принадлежит к классу иммунотерапевтических методов лечения, которые повышают собственные защитные силы организма для борьбы с раком за счет использования антител, блокирующих или связывающих чужеродные вещества в организме.