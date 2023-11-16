МВД выявило нелегальные поставки медицинских перчаток в Москву и Калининград

Данных, в какие медучреждения привозили поддельные изделия, в МВД не предоставили. Перчатки, как сообщили в правоохранительных органах, привозили из Восточной Азии и хранили на складах на территории Московского региона.

Деятельность поставщиков нелегальной продукции полицейские выявили совместно с представителями Росздравнадзора. При участии Росгвардии на территории Москвы и Калининграда по адресам проживания подозреваемых, а также в складских и офисных помещениях изъято свыше 2 млн пар медицинских перчаток с поддельной сопроводительной документацией, уточнили в министерстве.

В Следственном управлении УМВД России по Калининградской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Предполагаемому неназванному организатору канала поставки фальсификата суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Предварительное расследование продолжается. Других деталей дела в МВД не раскрывают.

Vademecum запросил ведомство о деталях предполагаемого правонарушения.

Минпромторг РФ в августе 2023 года заявил о намерении внести медицинские перчатки в перечень обязательной маркировки. Система мониторинга движения продукции может заработать уже в начале марта 2024 года. Этап добровольного эксперимента не предполагается, хотя участники рынка могут начать маркировку продукции досрочно. Планируется, что под маркировку подпадут все виды перчаток – латексные, нитриловые, смотровые, хирургические, в общей сложности, по 97 кодам номенклатурной классификации медицинских изделий и 20 кодам ОКПД2. Ввиду того что код не может быть нанесен на каждую перчатку, для них пропишут отдельные правила идентификации.

Решение, очевидно, связано с мерами по борьбе с недоброкачественными изделиями на рынке: недобросовестные предприниматели переупаковывали изделия из Юго-Восточной Азии под российские бренды и пользовались преференциями, оставляя не у дел российских производителей, которые были не в состоянии конкурировать с азиатскими перчатками по стоимости продукции.