В Австралии испытывают ДНК-вакцину против африканской чумы свиней

Австралийские и американские ученые совместно работают над ДНК-вакциной против африканской чумы свиней (АЧС). Испытания нового препарата пройдут в лабораториях Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO) в Джелонге. Об этом сообщается на сайте CSIRO.

Вакцина разработана американской биотехнологической компанией MBF Therapeutics с помощью технологической платформы, которая основана на адаптированной технологии, применяемой в иммунотерапии раковых опухолей у людей и направленной на уничтожение патогенов при их попадании в организм.

Примечательно, что Австралия не является эндемичной страной: АЧС там никогда не выявляли. Ближайшие страны, где происходили вспышки: Индонезия, Восточный Тимор и Папуа – Новая Гвинея. Тем не менее, по оценкам аналитиков, крупномасштабная вспышка заболевания обойдется экономике Австралии в $2 млрд.

Как уточняют в MBF Therapeutics, главная цель проекта – создание безопасной вакцины, которая исключает риск заражения. Дело в том, что существующие на данный момент препараты не распространены, так как содержат живой вирус, который вызывает побочные эффекты у свиноматок и животных с некоторыми заболеваниями, а также может восстановиться до болезнетворной формы.

«Конечная цель MBF Therapeutics состоит в том, чтобы создать вакцину, которую можно будет применять на всех этапах свиноводства, в том числе у свиноматок, и которая позволяла бы одновременно предотвратить развитие заболевания у отдельных животных и ограничить передачу инфекции в поголовье», – приводятся в сообщении слова директора компании Томаса Тиллетта.

По данным Россельхознадзора, эпизоотическая ситуация по АЧС остается неблагополучной во всем мире и имеет тренд к ухудшению, в том числе в России, причем увеличения числа случаев заболевания приходится ожидать как среди диких кабанов, так и в популяции домашних свиней. В России в зоне риска остаются Владимирская, Нижегородская области и Чувашская Республика, а также Приморский край. Это регионы с наибольшей плотностью популяции диких кабанов.

В 2021 году вице-премьер РФ Виктория Абрамченко дала поручение к 2024 году разработать вакцину против заболевания. По ее словам, хоть этот вирус и не опасен для человека, он наносит существенный ущерб экономике.

gxpnews