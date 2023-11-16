Генпрокуратура требует от Бориса Шпигеля и Ивана Белозерцева вернуть в казну почти 10 млрд рублей

На его имя 4 октября этого года Евгения Шпигель (де-юре она владелица ключевых активов группы) выписала гендоверенность на управление холдингом, перед этим отозвав аналогичные полномочия у известного в фарминдустрии предпринимателя Дмитрия Руцкого, занимавшегося реанимацией группы «Биотэк» с начала 2023 года.

Слушать громкое дело будут в Октябрьском районном суде Пензы. В списке ответчиков по иску, подписанному 3 ноября замгенпрокурора Игорем Ткачевым, наряду со Шпигелями, Колосковым и Белозерцевым (все они арестованы по обвинению в коррупции и с весны 2021 года содержатся в московском СИЗО «Матросская тишина»), фигурируют пять юрлиц фармхолдинга – ООО «Биотэк», АО «МФПДК «Биотэк», ОАО «Фармация» (г. Пенза), ООО «Интермедфарм» и ООО «БиоСамарФарм».

Как следует из заявления, все указанные персоналии и компании в период 2015–2021 годов были участниками длящегося коррупционного правонарушения. «Белозерцев использовал свое должностное положение во власти для создания преимущественных условий ведения бизнеса на территории Пензенской области группой компаний «Биотэк». А именно: оказывал общее покровительство при распределении в ее пользу бюджетных средств, лоббировал ее интересы при заключении с учреждениями здравоохранения госконтрактов на поставку товаров (услуг) медназначения, назначал на руководящие должности в Минздрав региона и его подведы «удобных» Шпигелю и компании руководителей. По информации Минздрава Пензенской области, <…> общая сумма полученных данными поставщиками по контрактам денежных средств как раз и составила 9 913 729 330 рублей 31 копейку. Эти денежные средства являются имуществом, которое получено в результате нарушения установленных законодательством о противодействии коррупции запретов и в силу пп. 8 п. 2 ст. 235 ГК РФ подлежит обращению в доход государства», – пишет в иске Ткачев.

Следом в иске в качестве обеспечительных мер Ткачев просит арестовать все движимое и недвижимое имущество Шпигелей, Колоскова и Белозерцева, включая средства на банковских счетах, наложить арест на всю недвижимость пяти компаний «Биотэка», запретить учредителям, менеджменту и доверенным лицам заключать какие-либо сделки и операции, ухудшающие финансовое состояние юрлиц, выплачивать дивиденды, увольнять работников по инициативе работодателя или соглашению сторон, а также открывать новые банковские счета.

В случае проигрыша ответчики вряд ли смогут вернуть государству почти 10 млрд рублей. Финансовую состоятельность, согласно данным СПАРК, в 2022 году демонстрировало только ОАО «Фармация» (в отношении нее инициирована процедура банкротства), чья выручка составляла 2,3 млрд рублей, а прибыль – 52,6 млн рублей. Выручка и прибыль «БиоСамарФарм» за аналогичный период составила 103,4 млн и 1 тысячу рублей соответственно. Остальные три компании в прошлом году генерировали только убытки: «Интермедфарм» при выручке 74,8 млн рублей ушла в минус на 114 млн рублей, МФПДК «Биотэк» (признана банкротом), наторговав на 54,2 млн, показала убыток в 16 млн рублей, а ООО «Биотэк» при выручке 762 млн зафиксировало убыток в 1,6 млрд рублей.

Разбираться в сложной ситуации от имени Бориса и Евгении Шпигель предстоит человеку пока малоизвестному в индустрии. Зовут его Игорь Мироненков и до начала 2023 года он работал в отделе продаж дочерней структуры группы «Биотэк» – подмосковного завода по производству дезинфектантов «Биодез» (на это предприятие, как и на завод «Марбиофарм», обеспечительные меры Генпрокуратура накладывать не просит), затем вплоть до начала октября он был гендиректором «Биодеза». На новый неожиданный вираж карьера менеджера зашла 4 октября, когда Евгения Шпигель выписала на Мироненкова гендоверенность на управление всеми компаниями группы «Биотэк» (копия есть в распоряжении Vademecum). До него по гендоверенности холдингом с начала 2023 года управлял Дмитрий Руцкой, владелец группы «Аптечные традиции». На запрос о причинах отзыва гендоверенности Руцкой ответил кратко: «Я приходил сохранять и развивать холдинг. Закапывать – не моя специализация». Получить комментарии Игоря Мироненкова Vademecum пока не удалось.

В апреле Руцкой в интервью Vademecum рассказывал о планах по возрождению «Биотэка». В течение последующих месяцев управляющий провел ревизию активов, инициировал переговоры с кредиторами (совокупный долг компаний группы «Биотэк» перед поставщиками на конец 2022 года превышал 2,5 млрд рублей), что помогло избежать банкротства главных активов – «Фармации», «Марбиофарма» и «Интермедфарма». Следом Руцкой поменял практически весь менеджмент в «Фармации» и «Марбиофарме», а также запустил на последнем проекты по развитию ассортиментного портфеля.

Фото: социальные сети Бориса Шпигеля

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