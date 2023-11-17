В США разработали единый экспресс-тест на ВИЧ и туберкулез

Ученые США представили экспресс-тест, способный выявить в крови как ВИЧ, так и туберкулез. Зачастую эти заболевания сочетанные, так как ослабление иммунной системы ВИЧ повышает вероятность заражения туберкулезом. О разработке ученых-медиков из Тулейнского университета в штате Луизиана сообщается в научном журнале Clinical Chemistry (ClinChem), заметила «Газета.Ru».

Тест показывает наличие ВИЧ и вызывающих туберкулез бактерий по нескольким каплям крови (не более 200 микролитров) и избавляет от необходимости брать мокроту, как это обычно делается при диагностике заболеваний легких.

Анализ использует масс-спектрометрию для определения вирусной и бактериальной нагрузки, что позволяет врачам отслеживать уровень патогенов в организме пациента и оперативно менять схему лечения, если назначенная терапия не работает.

Ранее сообщалось о промежуточных результатах доклинических испытаний мультиэпитопной мРНК-вакцины против туберкулеза, которые проходят в научном центре трансляционной медицины университета «Сириус». Исследования на грызунах показали эффективность препарата.

gxpnews