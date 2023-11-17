В СФ пригрозили уголовной ответственностью за ввоз запрещенных агрохимикатов

В Правительстве РФ намерены ужесточить наказание за ввоз и применение на территории страны запрещенных пестицидов и агрохимикатов. Так, для нарушителей может быть предусмотрена уголовная ответственность, а для отслеживания таких случаев предлагается расширить полномочия Россельхознадзора. Об этом «Парламентской газете» рассказали в Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Уточняется, что соответствующие изменения в закон о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами могут быть внесены уже до конца осенней сессии. Согласно нынешнему законодательству, за ущерб, нанесенный неправильным применением агрохимикатов, предусмотрен лишь штраф, причем для физлиц он составляет всего 1000-2000 рублей. Парламентарии считают, что такое наказание не коррелирует с наносимым природе ущербом.

Приводится пример: в Ставропольском крае в феврале 2023 года из-за фосфида цинка, который является составной частью агрохимиката, применяемого для борьбы с мышами, погибли не менее 2000 краснокнижных серых журавлей. Этот агрохимикат входит в список запрещенных на территории РФ веществ. В Совете Федерации настаивают на ужесточении наказания за такие ситуации.

По словам директора департамента химической промышленности Минпромторга Артура Смирнова, для борьбы с незаконным ввозом необходим строгий контроль со стороны Россельхознадзора. Сейчас отслеживанием ввоза агрохимикатов занимается система «Сатурн», которая гарантирует прослеживаемость товара от границы до поля, но этой площадки недостаточно: для недобросовестного импортера не составляет труда представить в ведомство эталонный образец разрешенного к ввозу химиката и провезти химикат иного происхождения. Для пресечения таких случаев будет разработан единый техрегламент.

Кроме того, по словам Смирнова, «серому ввозу» способствует фактор цены, поскольку стоимость импортных препаратов растет пропорционально росту курса доллара. Он отмечает важность выпуска отечественных аналогов.

gxpnews