Аудиторы раскритиковали владимирский Минздрав за некачественное льготное лекобеспечение

Несмотря на то что в 2021–2023 годах объем ЛЛО в области увеличился с 2,7 до 3 млрд рублей, СП заключила, что неэффективное управление Минздрава системой «способствует росту объемов невостребованных препаратов, отвлечению финансовых ресурсов, росту неоправданных и излишних расходов областного бюджета, при этом потребность в препаратах, сформированная медицинскими организациями, в полном объеме не удовлетворяется».

Например, ревизоры выявили, что в обеспечении ЛЛО, кроме 41 медорганизации, участвуют еще «пять структур», которые свои полномочия выполняют не полностью.

Также палата обнаружила нарушения законодательства в области закупок, правовых и распорядительных актов и должностных регламентов, допущенных должностными лицами Центра по осуществлению закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения, Медицинского информационно-аналитического центра и регионального Минздрава.

Кроме того, нарушены условия учета и хранения лекарственных средств, за что отвечает Центр по закупкам. По мнению Счетной палаты, организация «не обеспечила сохранность государственного имущества», а система мониторинга отпущенных рецептов не позволяет проводить эффективный учет, соответственно, искажаются данные об остатках препаратов.

В июле 2023 года нарушения в области ЛЛО во Владимирской области выявила областная прокуратура. Выяснилось, что врачи выписывали рецепты без мониторинга остатков препаратов. Например, на отсроченном обеспечении было 17 рецептов на «Метформин», хотя в аптечных сетях числилось почти 17 тысяч упаковок. Также в прокуратуру регулярно поступали жалобы на затягивание формирования врачебных комиссий для назначения льготного препарата. В 2023 году прокуроры направили иски на взыскание затраченных пациентами средств на ЛЛП на сумму более миллиона рублей, из которых 130 тысяч рублей – в интересах несовершеннолетних.

В 2023 году на сферу здравоохранения Владимирской области дополнительно выделили 400 млн рублей, из которых 66,5 млн рублей были направлены на систему ЛЛО.

На фоне проблем с лекобеспечением пост министра здравоохранения в ноябре 2023 года оставил Артем Осипов – он перешел на работу замминистра. Местную систему здравоохранения теперь возглавляет бывший главврач Александровской районной больницы Валерий Янин.