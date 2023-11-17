Аудиторы раскритиковали владимирский Минздрав за некачественное льготное лекобеспечение

Счетная палата (СП) Владимирской области назвала неэффективным расходование госсредств, отправляемых Минздравом региона на льготное лекарственное обеспечение (ЛЛО) отдельных категорий граждан. По заключению аудиторов, созданная ведомством система ЛЛО «не способствует рациональному использованию государственных ресурсов». Нарушения выявлены в процедурах закупок, хранения и учета лекарств.
Несмотря на то что в 2021–2023 годах объем ЛЛО в области увеличился с 2,7 до 3 млрд рублей, СП заключила, что неэффективное управление Минздрава системой «способствует росту объемов невостребованных препаратов, отвлечению финансовых ресурсов, росту неоправданных и излишних расходов областного бюджета, при этом потребность в препаратах, сформированная медицинскими организациями, в полном объеме не удовлетворяется».
Например, ревизоры выявили, что в обеспечении ЛЛО, кроме 41 медорганизации, участвуют еще «пять структур», которые свои полномочия выполняют не полностью.
Также палата обнаружила нарушения законодательства в области закупок, правовых и распорядительных актов и должностных регламентов, допущенных должностными лицами Центра по осуществлению закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения, Медицинского информационно-аналитического центра и регионального Минздрава.
Кроме того, нарушены условия учета и хранения лекарственных средств, за что отвечает Центр по закупкам. По мнению Счетной палаты, организация «не обеспечила сохранность государственного имущества», а система мониторинга отпущенных рецептов не позволяет проводить эффективный учет, соответственно, искажаются данные об остатках препаратов.
В июле 2023 года нарушения в области ЛЛО во Владимирской области выявила областная прокуратура. Выяснилось, что врачи выписывали рецепты без мониторинга остатков препаратов. Например, на отсроченном обеспечении было 17 рецептов на «Метформин», хотя в аптечных сетях числилось почти 17 тысяч упаковок. Также в прокуратуру регулярно поступали жалобы на затягивание формирования врачебных комиссий для назначения льготного препарата. В 2023 году прокуроры направили иски на взыскание затраченных пациентами средств на ЛЛП на сумму более миллиона рублей, из которых 130 тысяч рублей – в интересах несовершеннолетних.
В 2023 году на сферу здравоохранения Владимирской области дополнительно выделили 400 млн рублей, из которых 66,5 млн рублей были направлены на систему ЛЛО.
На фоне проблем с лекобеспечением пост министра здравоохранения в ноябре 2023 года оставил Артем Осипов – он перешел на работу замминистра. Местную систему здравоохранения теперь возглавляет бывший главврач Александровской районной больницы Валерий Янин.
Источник: Счетная палата Владимирской области
Фото: yandex.ru/maps