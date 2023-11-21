На закупку передвижных медицинских комплексов направят 3,7 млрд рублей

Решение о закупке принято на заседании Правительства РФ 20 ноября 2023 года. Техника будет доставлена в регионы в конце 2023-го – I квартале 2024 года.

Всего планируется приобрести 60 медицинских комплексов для оказания первичной медицинской помощи, 44 ПМК для профилактических осмотров и 99 – для проведения флюорографии и маммографии. Помимо этого, для нужд регионов закупят 50 вспомогательных санитарных автомобилей, укомплектованных медицинским оборудованием.

Общий чек закупок составит 3,7 млрд рублей. Согласно постановлению правительства №1885 от 10 ноября 2023 года, оператором закупок выступит Минпромторг России, а поставщикам будет авансировано 100% контрактов.

С 2019 по 2020 год по нацпроекту «Здравоохранение» приобретено 1 022 ПМК в 57 регионах на общую сумму 7,769 млрд рублей. Эти ПМК совершили 92,6 тысячи выездов и провели диагностику у 2,714 млн пациентов. В 2021 году планировалось приобретение еще 304 передвижных комплексов в 24 субъектах, на эти цели выделено 2,05 млрд рублей.

В 2022-2023 годах планировалось приобрести комплексы для отправки в 68 регионов на общую сумму 2,75 млрд рублей. Больше всего ПМК – по 15 единиц – получат Пензенская, Омская области и Алтайский край, 13 – Новосибирская область, 12 – Республика Дагестан. Тогда же правительство утвердило единых поставщиков медицинских комплексов. Ими стали ПКФ «Луидор» и ООО «Торговый дом «Ворсма».

Весной 2023 года Минздрав предложил пролонгировать программу закупок ПМК по федеральному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» для сельской местности, поселков городского типа и малых городов с численностью населения до 50 тысяч человек.

Как отмечает Минздрав, у регионов сохраняется потребность в дополнительном приобретении ПМК для оказания медпомощи в отдаленных поселениях, а также в случае отсутствия в районных клиниках профильных врачей-специалистов или отдельного медицинского оборудования, которое возможно доставить в мобильном комплексе.