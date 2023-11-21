«Ведомости»: АО «Медицина» собирается продать 25% компании

Источники «Ведомостей» говорят о предложениях от «различных компаний», но конкретных претендентов не называют. В АО лишь подтвердили, что «разговоры о покупке или продаже акций действительно ведутся», а также уточнили, что о каких-либо изменениях сообщат дополнительно.

Vademecum запросил АО «Медицина» о деталях возможных переговоров с потенциальными инвесторами.

По данным экспертов, опрошенных журналистами, стоимость приобретения четверти компании может составить 1,5–6 млрд рублей. Эксперты связывают возможную сделку с тем, что «действующему собственнику могли потребоваться дополнительные средства для увеличения мощностей клиники».

В 2022 году выручка АО составила 6,075 млрд рублей, годом ранее – 5,3 млрд рублей, на 13,7% ниже. С такими параметрами бюджета клиника занимает 10-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 частных многопрофильных клиник».

Сейчас компания возводит крупный объект в подмосковных Химках – циклотронный радиохимический комплекс Института ядерной медицины (ИЯМ) с объемом инвестиций 1,3 млрд рублей, из этой суммы порядка 700 млн рублей – кредитные средства ВТБ. Ранее медицинская организация вложила 8 млрд рублей в строительство основного комплекса ИЯМ также с открытием кредитной линии в банке ВТБ.

В последние годы клиника нарастила долю онкологической помощи в портфеле. «По онкологии у России сейчас беспробудное отставание, поэтому мы можем сделать очень быстрый и сильный рывок», – объяснял мотивацию развивать это направление Ройтберг в интервью Vademecum в 2018 году.

АО «Медицина» пока представлена только в Москве и Московской области, о возможном расширении за счет поглощений еще в 2016 году Григорий Ройтберг отвечал так: «Не могу сказать, что на заре компании у меня не было мыслей об M&A, но потом я от них отказался, мне это стало профессионально неинтересно».

В 2023 году другая частная клиника, являющаяся одной из старейших коммерческих медорганизаций России, – ЦЭЛТ – сменила владельца. В начале года долю в компании, основанной Александром Бронштейном, приобрел индийский предприниматель Раджив Кумар. Инвестор вложился в ремонт и переоснащение клиники, к осени на фоне разногласий с текущим руководством бизнесмен выкупил всю компанию, а Бронштейн ушел на пенсию.