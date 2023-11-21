Натуральное потребление лекарств в сентябре снизилось на 8%

В сентябре 2023 года посетители аптек приобрели 643 млн упаковок аптечных товаров на сумму 164 млрд руб. Из них 126 млрд руб. было израсходовано на покупку лекарств — это больше на 6%, чем в этот же месяц 2022 года. При этом натуральное потребление лекарств снизилось на 8%.

В январе—сентябре 2023 года продажи всего аптечного ассортимента — лекарств, БАД, прочего ассортимента — составили 1,35 трлн руб., по сравнению с аналогичным периодом 2022 года это больше на 5,7%, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. Натуральное потребление почти не изменилось — всего продано 5,5 млрд упаковок — столько же за девять месяцев 2022 года.

Динамика продаж за девять месяцев

По итогам января—сентября 2023 года из аптек было реализовано 3,7 млрд упаковок лекарственных препаратов на сумму 1 трлн руб. В прошлом году за девять месяцев было продано почти столько же упаковок, но на меньшую сумму — 971 млрд руб. Второе место по стоимостному объему аптечного рынка занимает прочий ассортимент — 1,4 млрд упаковок на 226 млрд руб., затем следуют БАД — 360 млн упаковок на сумму 96 млрд руб.

Максимальный рост продаж за девять месяцев зафиксирован у категории БАД. По сравнению с январем—сентябрем 2022 года продажи увеличились на 16,5% в рублях и +5,6% в упаковках. Рост лекарств составил 5,8% в денежном и 0,6% в натуральном выражении. Потребление прочего ассортимента снизилось в упаковках на 3,1%, но увеличилось в рублях на 1,2%.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Динамика в федеральных округах

В общем аптечном рынке лекарств России Центральный федеральный округ занимает 32% стоимостного объема. Остальные округа значительно отстают от него. На Приволжский и Южный федеральные округа приходится 18 и 12% доли рынка в рублях. Все перечисленные округа составляют основную тройку в аптечном рынке России.

Во всех округах страны в деньгах наблюдался рост, в натуральных величинах в трех было снижение. По сравнению с январем—сентябрем 2022 года в Приволжском ФО продажи лекарств снизились на 5,4%, в Южном и Северо-Кавказском ФО сокращение рынка в упаковках — менее 1%.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Популярные лекарства

В сентябре первое место среди лидирующих терапевтических групп (2 уровень EphMRA) у противопростудных и противокашлевых препаратов. На эти препараты посетители аптек потратили в сентябре 7,2 млрд руб., что на 2,8% больше по сравнению с сентябрем прошлого года. В упаковках продажи противопростудных препаратов, напротив, снизились на 10%. Среди брендов этой группы на первом месте по объему продаж в рублях «Терафлю» компании Haleon — бренд занимает 15% в группе. Продажи «Терафлю» (не включает препараты для лечения заболеваний горла) в упаковках снизились более чем на 4% относительно сентября прошлого года, в рублях рост незначительный — +1,5%.

На втором месте среди терапевтических групп — препараты для лечения заболеваний носа. Покупатели приобрели таких препаратов, на сумму 6,4 млрд руб., что на 13,7% больше по сравнению с сентябрем прошлого года. В упаковках рост +0,1%. В данной группе на первое место по продажам в рублях поднялся бренд «Синупрет» (растительное средство от насморка для приема внутрь) компании Bionorica, опередив назальный препарат «Снуп». Рост рынка «Синупрета» — +23% в рублях и +8% в упаковках.

На третьем месте среди групп препаратов — ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). Россияне израсходовали на лекарства данной группы около 6 млрд руб., это на 7,7% больше, чем в сентябре прошлого года. Натуральное потребление лекарств группы за это время сократилось на 5%. Первенство по стоимостному объему в группе у препарата «Эдарби» — рост рынка +23% в рублях и +15% в упаковках.

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Лидер среди брендов по объему стоимостных продаж в сентябре антикоагулянт «Ксарелто» (МНН ривароксабан) от компании Bayer, относительно прошлогоднего сентября его продажи в рублях увеличились более чем на 20%. В прошлом году в этот же месяц «Ксарелто» занимал пятую строчку. По итогам сентября текущего года вторую строчку рейтинга занимает «Эликвис» с приростом 3,5% в рублях. На третьей позиции бренд «Терафлю» от компании Haleon с приростом 0,8%. Марка «Терафлю» включает противопростудные препараты, а также препарат для лечения заболеваний горла. Противовирусный препарат «Ингавирин» от «Валента» и обезболивающее, жаропонижающее средство «Нурофен» от Reckitt Benckiser заняли четвертую и пятую строчку соответственно. У «Ингавирина» относительно сентября 2022 года снижение продаж на 22,5% в рублях, у «Нурофена» прирост +13,6%.

ТОР5 брендов в аптечном рынке лекарственных препаратов в сентябре 2023 года в стоимостном выражении Рейтинг Бренд Объем продаж в стоимостном выражении, млн руб. Динамика продаж в стоимостном выражении, август 2023 /август 2022, % Сентябрь 2022 Сентябрь 2023 1 Ксарелто Bayer 1032 1240 20,1 2 Эликвис Pfizer 1077 1116 3,5 3 Терафлю* Haleon 1055 1063 0,8 4 Ингавирин Валента 1243 964 -22,5 5 Нурофен Reckitt Benckiser 767 872 13,6 Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

*Бренд «Терафлю» включает препараты EphMRA групп: R2 — препараты для лечения заболеваний горла и R5 — противопростудные препараты без противомикробных компонентов.

Фото: syda_productions/freepik.com

Вероника Догузова

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