В циклотронном центре УрФУ запустят производство ЛП для диагностики рака

На базе циклотронного центра ядерной медицины Уральского федерального университета (УрФУ) к лету 2024 года наладят выпуск радиофармпрепарата для диагностики онкозаболеваний – фтордезоксиглюкозу. Применять его планируется в ПЭТ-центре, который будет создан специально для УрФУ, рассказал «Интерфаксу» ректор образовательного учреждения Виктор Кокшаров.

«Мы получили все разрешительные документы для реализации первой стадии – производства соответствующего препарата. Теперь с Минздравом Свердловской области готовимся к созданию ПЭТ-центра, где после введения диагностического средства с помощью томографа специалисты будут определять, есть ли у того или иного пациента онкологические новообразования, даже микроскопические», – пояснил он.

В результате, по его словам, в Екатеринбурге будет создан «единственный в России современный университетский циклотронный центр». Следующий этап – запуск производства лекарств для терапии онкозаболеваний. Как утверждает ректор УрФУ, это будут препараты, которые на данный момент не имеют отечественных аналогов. На реализацию проекта потребуется порядка 400 млн рублей.

Выпуск препаратов с помощью циклотронного центра – проект, который предполагалось реализовать еще несколько лет назад. Физический пуск роботизированного радиохимического комплекса, пробное производство препаратов и тестирование оборудования лаборатории контроля качества выполнили еще в сентябре – ноябре 2021 года. Предполагалось, что первые местные препараты могут появиться в екатеринбургской больнице к концу 2022-го – началу 2023 года. Задержка произошла, по мнению Виктора Кокшарова, из-за внешних причин.

«Это же радиационный, опасный объект. Такой проект сложно претворять в жизнь. Мы начинали на территории университета, в здании, признанном историко-культурным памятником, что добавляло трудностей. Плюс повлияли санкции», – пояснил он.

gxpnews