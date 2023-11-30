В Минсельхозе видят перспективу полного импортозамещения ветпрепаратов

Российские производители ветеринарных препаратов готовы полностью импортозаместить зарубежную продукцию по большинству позиций. Об этом в ходе всероссийского совещания «Внедрение цифровых технологий в ветеринарии» заявила директор Департамента ветеринарии Минсельхоза РФ Мария Новикова, сославшись на слова самих представителей рынка.

«Наши предприятия, которые производят химфармпрепараты, нам говорят, что они готовы в 100%-м формате осуществить импортозамещение по большинству позиций», – подчеркнула она, добавив, что отечественная отрасль ветеринарной фармацевтики наращивает объемы и пользуется спросом у животноводов.

В настоящее время, по данным Минсельхоза, 99 отечественных производителей доказали соответствие своих производственных площадок требованиям надлежащей производственной практики (13% – государственные организации, 87% – частные). Всего в стране сейчас зарегистрировано 2262 ветпрепарата, из них больше половины (61,3%) – 1387 – отечественные.

Новикова также рассказала, что в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства разрабатывается подпрограмма «Развитие технологий производства лекарственных препаратов для ветеринарного применения», которая предполагает разработку вакцин нового поколения для профилактики болезней сельскохозяйственных животных.

Ранее Новикова озвучила количество зарегистрированных в 2023 году отечественных ветеринарных препаратов. Регистрационные удостоверения уже выданы на 65 товаров, а до конца года будут рассмотрены еще 29 заявок. «В целом к концу текущего года планируется зарегистрировать 94 препарата, которые коллеги из Россельхознадзора будут вводить в оборот после прохождения производителями регистрационных процедур», – говорила она в октябре 2023 года.

gxpnews