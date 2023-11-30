«Велфарм» развивает производство фармсубстанций

В январе 2023 года на территории площадки «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис „Москва”» открылся научно-производственный комплекс «Велфарм-М» (входит в холдинг Bright Way Group). Предприятие уже работает, но пока еще не на полную мощность: на данный момент здесь введены в эксплуатацию линии по производству таблеток и твердых желатиновых капсул, но в скором времени на заводе начнут выпускать и стерильные лекарственные препараты – преднаполненные шприцы, в частности «Эноксапарин». Об этом GxP News узнали в ходе пресс-тура на предприятие.

Общие инвестиции в строительство и оснащение зеленоградского предприятия составляют порядка 5 млрд рублей. Несмотря на продолжающиеся монтажные работы и постепенный ввод в эксплуатацию запланированных новых мощностей, «Велфарм-М» уже стал победителем конкурса на заключение с Москвой офсетного контракта на поставку лекарств на сумму около 3 млрд рублей. Ввод препаратов в оборот по этому контракту начнется в 2025 году.

Кроме того, анонсировано активное развитие направления производства собственных фармацевтических субстанций, что отвечает задачам, обозначенным в стратегии «Фарма-2030». «У нас ведутся работы по регистрации, и мы рассчитываем, что на рубеже первого-второго квартала следующего года более 10 препаратов будут выпускаться на основе собственных субстанций», – рассказали в компании.

В целях развития данного направления на базе предприятия будет построена современная специализированная лаборатория химического синтеза. В настоящее время лаборатории по разработке новых продуктов имеются в Кургане и на подмосковной площадке компании, но в Зеленограде планируется открыть «более технически оснащенный, полноценный лабораторный комплекс, потому что курс на производство своих фармсубстанций приобрел стратегическое значение».

Сейчас на базе предприятия уже имеется собственный R&D-центр, который отвечает за расширение аналитической и технологической базы для разработки новых лекарств и трансфера технологий. С помощью такого центра нарабатываются опытно-промышленные серии новой продукции, позволяющие в кратчайшие сроки наладить массовый промышленный выпуск.

Напомним: в церемонии открытия комплекса «Велфарм» в Зеленограде приняла участие глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она назвала это знаковым событием для всей отечественной фармацевтической отрасли. «Эта работа очень важна не только для технологического, медицинского суверенитета страны, но, прежде всего, для сохранения здоровья и жизни наших граждан. Мы можем и должны быть лучшими», – заявила она.

gxpnews