Novo Nordisk начнет продажи Wegovy в Японии в 2024 году

Novo Nordisk выведет свой популярный препарат против ожирения Wegovy на рынок Японии в феврале 2024 года, что станет первым запуском семаглутида в Азии. Датская компания выбрала Японию в качестве шестой страны, в которой будет запущен препарат Wegovy, несмотря на то что проблема ожирения среди азиатов гораздо менее критична, чем на Западе.

Месячная стоимость для пациентов составит 7504 японских иены ($50,15) за начальную дозу в 0,25 мг и 42 960 иен за дозу в 2,4 мг. Препарат будет доступен пациентам с индексом массы тела (ИМТ) выше 35 или ИМТ выше 27 для тех, кто имеет два или более сопутствующих ожирению заболеваний. Большинство будут оплачивать только 30% медицинских расходов на Wegovy.

Япония – одна из самых благополучных по вопросу ожирения стран в мире. В 2019 году только 4,5% взрослых в Японии страдали от этого заболевания (ИМТ 30 и выше). Тем не менее профессор Университета Кобе Ватару Огава заявил, что он «очень положительно» относится к появлению Wegovy в Японии, поскольку снижение симптомов избыточного веса может оказать положительное влияние на целый ряд заболеваний, включая некоторые виды рака и нарушения менструального цикла.

И хотя в Японии меньше случаев ожирения крайней степени по сравнению со многими западными странами, негативные последствия для здоровья, как правило, проявляются у жителей Восточной Азии при более низкой степени ожирения, сказал он. «Японцы более чувствительны к небольшому увеличению массы тела», – объяснил Огава, который является исполнительным директором Японского общества по изучению ожирения.

На данный момент Novo Nordisk запустила Wegovy только в США, Великобритании, Германии, Норвегии и на своем родном рынке – в Дании. Компания с трудом справляется с растущим спросом на препарат, подавляющий аппетит, что вынуждает ее ограничивать число стран, в которых он был запущен, и количество пациентов, которые могут начать лечение.

gxpnews