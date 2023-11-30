В Ozon отметили двукратный рост спроса на БАД

Россияне начали активнее покупать БАД, следует из исследования популярного маркетплейса Ozon, проведенного по результатам работы за три квартала 2023 года. Спрос на добавки вырос на 91% по сравнению с тем же периодом 2022 года, говорится в отчете, с которым ознакомились РИА Новости.

Чаще всего покупают поливитамины, витаминно-минеральные комплексы и антиоксиданты, реже – БАД для профилактики заболеваний сердца и сосудов, укрепления нервной системы и улучшения работы мозга, а также для нормализации работы ЖКТ. Отмечается также, что в общем оборот в категории «Аптека» на маркетплейсе вырос за год на 81%.

Кроме того, Ozon провел опрос о здоровье среди пользователей, однако количество участников не назвал. Согласно опросу, только четверть респондентов считают себя полностью здоровыми, а 41% постоянно страдают от различных заболеваний. Небольшие проблемы со здоровьем отмечают 25% опрошенных.

Чаще всего респонденты жаловались на сложности с продуктивностью на работе и общее утомление, стресс и нервозность, проблемы с пищеварением и со сном. При этом к медицине и приему витаминов по причине плохого самочувствия прибегают порядка 50% человек. Остальные стремятся решить проблемы другими способами: здоровым сном, спортом. Каждый десятый (11%) респондент признался, что, несмотря на плохое самочувствие, не предпринимает никаких мер.

gxpnews