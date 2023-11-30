Компания «Сотекс» объявила о продвижении препарата «Одекромон»

В ноябре компания «Сотекс» выводит на рынок новый препарат «Одекромон». Средство (МНН гимекромон) применяется при патологиях билиарной системы:

Дискинезия желчевыводящих путей и сфинктера Одди по гиперкинетическому типу

Некалькулезный хронический холецистит

Холангит, желчекаменная болезнь

Состояние после оперативных вмешательств на желчном пузыре и желчных путях

Снижение аппетита, тошнота, запоры, рвота (на фоне гипосекреции желчи)

«Одекромон» способен оказывать комплексное действие – желчегонное и селективное спазмолитическое в отношении желчных протоков и сфинктера Одди. Препарат производится из европейской субстанции и имеет сходные с западным аналогом форму выпуска и фасовки. Препарат отпускается без рецепта, подходит взрослым и детям старше семи лет.

Действующее вещество препарата – гимекромон – включено в Клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и лечению дискинезии желчевыводящих путей и желчнокаменной болезни.

«Одекромон» – полная альтернатива западному аналогу, который в настоящее время непросто найти в аптеках. Он имеет идентичный состав, включая субстанцию, а также аналогичные фасовки № 20, № 50 и № 100 таблеток.

«Сотекс» видит потенциал и перспективы развития нового бренда с учетом накопленной экспертизы в продвижении западного аналога, а также с учетом растущего тренда на препараты гастроэнтерологического профиля.

gxpnews