Фармпредприятия Узбекистана перейдут на стандарт GMP и введут систему маркировки

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о необходимости внедрения международных правил GMP на местных фармацевтических предприятиях. В ходе совещания 28 ноября он заявил, что компаниям «будет оказана помощь» в реализации этой задачи. При этом согласно постановлению президента Республики Узбекистан № ПП-411 от 26 октября 2022 года, международные требования GMP стали обязательными для фармпредприятий с 1 января 2023 года.

«Фармацевтическим предприятиям будет оказана помощь в переходе на международный стандарт GMP и создании системы маркировки», – сообщает пресс-служба администрации правительства. Уточняется, что за последние шесть лет производство фармацевтической отрасли Узбекистана увеличилось в три раза, экспорт – в шесть раз. Запущено 177 проектов на $525 млн, создано в общей сложности 50 тысяч рабочих мест.

Однако это не соответствует имеющемуся потенциалу, отмечают в правительстве. Так, ежегодно в стране потребляется лекарств на сумму $1,6 млрд. Доля отечественных производителей при этом составляет всего 18%, остальное обеспечивается за счет импорта. В связи с этим особое внимание на совещании 28 ноября уделено развитию местного производства.

«За последние годы этой отрасли была оказана большая поддержка и выделены большие средства, созданы фармацевтические зоны. Но они не используются в полной мере. Необходимо расширять локализацию, поддерживать проекты предпринимателей, обеспечивать закупку их продукции. В основе этого лежат рабочие места, удовлетворение людей», – приводятся слова Шавката Мирзиеева.

Он подчеркнул важность изучения зарубежного опыта и привлечения известных брендов в страну. В частности, дано указание по увеличению локализации производства медикаментов до 35% за счет организации производства 50 наиболее часто потребляемых лекарств.

Также подчеркнута необходимость ускорения строительства кластера Tashkent Pharma Park и привлечения к нему частного партнера. Его возведение началось в 2020 году. В состав кластера войдут фармацевтический технический университет с собственной инфраструктурой (научно-исследовательский центр, лаборатории, фармакопейный центр, виварий и пр.) и промышленная зона (производственные площадки по выпуску инновационных лекарств, медизделий, медтехники).

gxpnews