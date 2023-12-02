BMS и Avidity заключили сделку на $2,3 млрд по разработке кардиологических ЛП

Компания Avidity Biosciences заключила международное лицензионное и исследовательское партнерство с Bristol-Myers Squibb (BMS) с целью открытия, разработки и вывода на рынок препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Сумма сделки составила $2,3 млрд. Avidity получит авансовый платеж в размере $100 млн, из которых $40 млн – акции компании, сообщает Pharmaceutical Technology.

B качестве промежуточных платежей, а также роялти от чистых продаж продукции BMS выплатит Avidity $2,2 млрд. Все разработки с использованием платформы олигонуклеотидных конъюгатов антител (antibody oligonucleotide conjugate, AOC) Avidity, а также регуляторные и коммерческие процессы, связанные с этим партнерством, будут также финансироваться BMS.

Новая сделка в области сердечно-сосудистых заболеваний является расширением уже существующего соглашения между компаниями. В 2021 году Avidity заключила исследовательское партнерство с дочерней компанией BMS, MyoKardia, для изучения потенциала AOC в сердечной ткани.

«Мы рады расширить наше сотрудничество с компанией Bristol-Myers Squibb, которая является мировым лидером в области открытия и разработки сердечно-сосудистых препаратов. Это стратегическое сотрудничество укрепляет нашу приверженность кардиологии, поскольку мы продолжаем продвигать наши собственные программы исследований и разработок в области кардиологических показаний», – прокомментировала сделку президент и генеральный директор Avidity Biosciences Сара Бойс.

Последнее событие произошло после того, как компания BMS получила приоритетное одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на препарат Breyanzi (лизокабтаген маралейцел) для лечения пациентов с рецидивирующим, или рефрактерным хроническим лимфоцитарным лейкозом, или малой лимфоцитарной лимфомой.

gxpnews