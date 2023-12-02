В РФ с января по октябрь 2023 года готовых ЛП выпущено на 582,3 млрд рублей

Аналитическая компания RNC Pharma предоставила отчет о результатах деятельности российской фармотрасли в период с января по октябрь 2023 года. За 10 месяцев в стране было выпущено лекарств на 582,3 млрд рублей, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2022-го. Тем не менее в натуральном объеме это на 3,3% меньше, чем в январе – октябре 2022 года (3,34 млрд упаковок).

Важным достижением 2022-2023 годов стало существенное расширение ассортимента фармкомпаний, сообщается в докладе. В январе – октябре 2023 года общее количество отгружаемых МНН достигло 1443 штук (на 48 больше, чем годом ранее), торговых наименований производилось 2845 единиц (+148), а число SKU составило 9842 (+588 штук).

Общий объем отгрузок новых продуктов, поставки которых не фиксировались в январе – октябре 2022 года, составил в анализируемом периоде порядка 17,9 млн упаковок, или порядка 0,5% от суммарного объема выпущенных в анализируемом периоде препаратов. В целом сумма относительно небольшая, отраслевую динамику она не обеспечивала.

Максимальные объемы отгрузок новых продуктов в анализируемом периоде демонстрируют две торговые марки компании Stada: «Эдарби» и «Левосин», а также препарат «Синусэфрин» от Тульской фармацевтической фабрики. «Левосин» на протяжении 2021-2022 годов не выпускался, хотя это один из старейших продуктов в портфеле компании. А «Синусэфрин» стал первым отечественным аналогом препарата «Полидекса» («Рекордатти») – продукт появился на рынке в конце 2022 года, а по итогу первых 10 месяцев 2023 года «смог отвоевать порядка 25% от объема конкурентной ниши».

Среди МНН максимальной натуральной динамикой относительно января – октября 2022 года отметились: единственный в России дженерик препарата для лечения эректильной дисфункции «Левитра» от Bayer – «Варденафил» (рост отгрузок в 37,9 раза (в упаковках)), противотуберкулезный «Рифабутин» от «Фармасинтеза» и «ФармКонцепт» (рост в 37,8 раза), а также лекарства на основе ампициллина (рост в 28,6 раза). «Последние годы незащищенный ингибиторами β-лактамаз вариант препарата стремительно терял продажи, даже пандемия COVID-19 не могла переломить данную тенденцию, но в текущем году спрос на ампициллин вернулся, основной объем был произведен „Усолье-Сибирский химфармзавод”», – рассказали в RNC.

gxpnews