Pfizer представила неутешительные результаты КИ перорального ЛП от ожирения

Компания Pfizer заявила о приостановке испытаний перорального препарата для снижения веса с действующим веществом дануглипрон, принимаемого два раза в день. Переход к исследованиям на поздней стадии пока невозможен ввиду того, что значительная часть испытуемых выбыла из предыдущего этапа из-за побочных эффектов, в частности рвоты, а также из-за того, что результаты у конкурентов оказались выше. Об этом говорится на сайте фармкомпании.

Среди побочных эффектов отмечались: тошнота (73%), рвота (47%) и диарея (25%). Тем не менее испытания на средней стадии показали, что таблетки от ожирения способны снизить вес на 13% за 32 недели у взрослых с ожирением и без диабета. Это, впрочем, ниже, чем 15% у экспериментального перорального препарата против ожирения от компании Eli Lilly, применяемого в течение 36 недель в высокой дозе.

Акции упали на 4,8%, до $29,33, на фоне сведений о более низкой, чем у конкурентов, эффективности и трудностях с переходом на следующий этап испытаний. Теперь Pfizer сосредоточится на модифицированной версии дануглипрона, принимаемой один раз в день. Данные о том, как эта версия взаимодействует с организмом человека, ожидаются в первой половине следующего года.

Как пишет Reuters, аналитик Эван Сейгерман сказал, что не уверен в том, что новая версия препарата сможет преодолеть сложный профиль побочных эффектов. По его мнению, потере веса могла способствовать именно высокая частота рвоты.

Дануглипрон – один из самых известных на данный момент препаратов в линии разработки лекарств Pfizer. Помимо дануглипрона, у Pfizer имелся еще один препарат, который, как предполагалось, мог составить конкуренцию инъекционным и крайне популярным средствам от ожирения, таким как Ozempic и Wegovy. Это лотиглипрон. Однако в конце июня 2023 года компания отказалась от дальнейших разработок лотиглипрона из-за результатов лабораторных исследований, которые показали высокий уровень ферментов печени у пациентов во время клинических исследований.

Компания стремится восполнить упущенную выгоду от падения спроса на вакцину и лечение COVID-19. Акции Pfizer упали более чем на 40% в этом году, отчасти из-за падения продаж противокоронавирусных препаратов и опасений инвесторов по поводу потенциальной конкуренции для нескольких самых продаваемых продуктов компании.

gxpnews