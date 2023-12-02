В США обновлено руководство по рекламе рецептурных лекарств

Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) обновили руководство о правилах рекламирования рецептурных лекарств в средствах массовой информации. Напомним: прямая реклама рецептурных препаратов запрещена во всех развитых странах, кроме США и Новой Зеландии.

Так, в ноябре FDA опубликовало в Федеральном реестре США окончательное правило, касающееся прямой рекламы рецептурных лекарств, которое требует от рекламодателей представлять информацию о рисках «ясным, заметным и нейтральным образом», а также четко указывать название товара и условия его применения.

Правила предусматривают пять стандартов, в том числе представление информации на понятном потребителю языке и в удобной для него терминологии, а также четкий текст основного сообщения, отображаемый на экране достаточно долго, чтобы зрители могли легко его прочитать.

Кроме того, производители лекарств должны четко излагать потенциальные побочные эффекты, связанные с препаратом, указывать, когда человеку не следует принимать лекарство, и избегать аудио- или визуальных элементов, которые могут отвлечь внимание потребителей от негативных побочных эффектов препарата.

Звуковая информация о побочных эффектах препарата должна быть такой же понятной, как и визуальная часть рекламного ролика. Это требование, в частности, изменит ситуацию, когда во многих рекламах лекарств слишком быстро прокручивается информация, посвященная побочным эффектам.

gxpnews