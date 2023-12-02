Глаголев заявил об устойчивости «инновационного сценария» развития фармотрасли

Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев назвал правильным «инновационный» путь развития российской фармацевтической отрасли. По его словам, Минздрав РФ в этом заинтересован, поэтому инициирует разработку новых лекарств в подведомственных научных учреждениях. Об этом он заявил в ходе выступления на конгрессе «Национальное здравоохранение».

«Вызовы трех лет убедили нас в устойчивости инновационного сценария развития нашей фармы, мы открыты к взаимодействию в этой области с нашими китайскими партнерами», – добавил он, говоря о пандемии COVID-19 и санкционном давлении.

Отдельно чиновник затронул тему взаимодействия российской фармотрасли с партнерами, в частности с китайскими. По его словам, сотрудничество России и Китая в этой отрасли имеет «колоссальный потенциал».

«Мы ощущаем недостаток совместных проектов в области создания новых молекул <…> для социально значимых заболеваний, имея все ресурсы для их ускоренной разработки», – констатировал он, говоря о сотрудничестве с КНР.

«Мы знаем также ориентацию КНР на смещение сырьевого экспорта, экспорта активных фармацевтических субстанций как готовых лекарственных препаратов. Здесь мы считаем важным подчеркнуть наши меры по поддержке локализации новых молекул в России, и соответствующие проекты, если будет такое желание, могут быть рассмотрены», – добавил Глаголев.

gxpnews