«Заслон» намерен занять не менее 15% рынка УЗИ

Предприятие разрабатывало ультразвуковой сканер под брендом SmartScan с 2018 года на базе специально созданного подразделения «R&D МедТех». Клинические испытания медизделия проходили с июля по сентябрь 2021 года в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

По сообщению разработчика, сканер оснащен встроенными модулями FAST- и BLUE-протоколов, сенсорным экраном и голосовым управлением. Он поддерживает подключение до трех датчиков и имеет телемедицинский блок SmartTrack, которая связывает УЗИ-сканеры и иное диагностическое оборудование с экспертами референс-центров.

Прибор получил регудостоверение Росздравнадзора в октябре 2022 года и включен в реестр российской радиоэлектронной продукции, что позволит ему получить преференции на рынке госзаказа.

Серийное производство УЗИ составит тысячу аппаратов в год. Компания намерена в ближайшие три года инвестировать 2 млрд рублей в создание инфраструктуры для разработки и производства интегральных микросхем и полупроводниковых приборов, в том числе для медицинского диагностического оборудования.

О разработке портативного УЗИ АО «Заслон» сообщало в конце 2021 года. Тогда компания готовила прибор к регистрации и собиралась приступить к выпуску ультразвуковых датчиков для оснащения сканеров. Общий объем инвестиций только в этот проект оценивался в 150 млн рублей.

АО «Заслон» (бывший научно-технический центр «Завод «Ленинец») – российский разработчик и производитель авиационного, морского и сухопутного вооружения, входит в холдинг «Ленинец». Финансовые показатели компании не раскрываются.