Минздрав изменил порядок выдачи разрешения на проведение клинисследований БМКП

Минздрав исключил ряд сведений, которые заявитель должен предоставлять в ведомство, чтобы получить разрешение на проведение клинисследований БМКП. Также внесены изменения в порядок ведения госреестра исследователей, осуществляющих испытания такой продукции.

Минздрав внес изменения в порядок ведения госреестра исследователей, осуществляющих испытания биомедицинских клеточных продуктов (БМКП), а также в порядок выдачи разрешения на проведение их исследования. Соответствующий приказ № 566н от 24.10.2023 опубликован на портале правовой информации. Документ вступит в силу с 1 апреля 2024 года.

Согласно документу, в реестровую запись теперь не нужно будет вносить сведения об аккредитации на право проведения клинических исследований БМКП.