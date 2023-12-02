Национальная ветеринарная ассоциация выступила за перенос эксперимента по маркировке

Национальная ветеринарная ассоциация считает необходимым перенести проект по маркировке ветпрепаратов на 3—5 лет. Эксперимент по предложению Минпромторга должен начаться сегодня, 1 декабря, но нормативных актов о старте так и не появилось. В НВА уверены, что участвовать в пилоте смогут только производители ветпрепаратов, а не вся товаропроводящая и сбытовая система.

Скорое начало эксперимента по маркировке ветпрепаратов обсуждалось на Комиссии по зообизнесу, прошедшей 28 ноября. С инициативой о запуске проекта с 1 декабря 2023 года выступил Минпромторг, однако соответствующее постановление правительства так и не вышло. Пилот должен проходить на добровольной основе. Оператором информационной системы выступит ЦРПТ.

В Национальной ветеринарной ассоциации (НВА) отметили, что с момента обсуждения проекта постановления правительства ход эксперимента значительно ускорили: его начало — на четыре месяца, срок подготовки отчета с начала эксперимента — на девять месяцев, а переход на обязательную маркировку ветпрепаратов — на год. В ассоциации считают необходимым перенести реализацию проекта на 3—5 лет, рассказал «ФВ» исполнительный директор НВА Тимур Чибиляев. Представители ассоциации заявили, что проведение эксперимента в предложенные Минпромторгом сроки возможно только на уровне производителей ветеринарных препаратов, без участия всей товаропроводящей и сбытовой цепочки.

Фото: irrmago/123rf.com

Ольга Коберник

pharmvestnik