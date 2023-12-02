Уральский приборостроительный завод разработал аппарат ИВЛ «Мобивент Окси»

Специалисты Уральского приборостроительного завода (УПЗ, входит в КРЭТ госкорпорации «Ростех») разработали новый аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Мобивент Окси», который предназначен для пациентов с COVID-19 и лиц с хроническими легочными заболеваниями во время их обострения и сердечными заболеваниями, когда наблюдается недостаточное насыщение крови кислородом. Об этом говорится на сайте «Ростеха».

Уточняется, что «Мобивент Окси» предназначен для проведения высокопоточной оксигенотерапии. Этот метод является вспомогательной терапией и подходит только тем пациентам, которые могут самостоятельно дышать. Сейчас аппарат готовят к сертификации и запуску в серийное производство, а с 4 по 8 декабря опытный образец будет представлен на международной выставке «Здравоохранение-2023» в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве.

«Это очень легкий по весу и простой в использовании новейший отечественный аппарат искусственной вентиляции легких. Сегодня в России у этого аппарата нет отечественных аналогов. „Мобивент Окси” может стать базовым для применения в больницах: его легко транспортировать, у него очень простой и интуитивно понятный интерфейс, его эргономика учитывает текущие условия в российских стационарах», – сказал заместитель гендиректора по развитию гражданской продукции и национальных проектов КРЭТ Алексей Мельников.

Он добавил, что у «Мобивент Окси» есть функция передачи данных мониторируемых показателей в информационную сеть лечебного учреждения. Его разработка велась с 2021 года. Старт продаж нового оборудования запланирован на 2025 год.

К слову, «Мобивент Окси» для высокопоточной оксигенотерапии входит в линейку аппаратов ИВЛ, которая охватывает еще четыре разработки: универсальный аппарат «Мобивент», мобильный «Мобивент АРМ», «Мобивент НЕО» для новорожденных и аппарат экспертного класса «Мобивент МАКСИ». Линейка находится в стадии разработки, макетирования и прототипирования.

gxpnews