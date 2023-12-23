Росатом в Ульяновской области начал производство медицинского радиоизотопа

Специалисты Научно-исследовательского института атомных реакторов (АО «ГНЦ НИИАР», входит в научный дивизион Госкорпорации «Росатом») открыли в Димитровграде (Ульяновская область) участок по производству медицинского радиоизотопа актиния-225. Это альфа-эмиттер, который вызывает разрыв ДНК раковых клеток, практически не затрагивая здоровые ткани. Это один из самых востребованных в мире радиоизотопов, на основе которого создаются эффективные средства для борьбы с онкологическими заболеваниями.

«Сегодня ГНЦ НИИАР стал одним из четырех производителей актиния-225 в мире, серьезно усилив российское представительство на глобальном рынке ядерной медицины. На начальном этапе наша доля составит около 10% от всего мирового объема производства этого ценного радиоизотопа. Ранее в России производство актиния-225 осуществляло только одно предприятие — Физико-энергетический институт им. А. И. Лейпунского (также входит в научный дивизион Росатома) в Обнинске. В ближайшее время мы завершим мероприятия по отработке технологии, по итогам которых будет подана заявка на получение патента на технологию изготовления радиоактивного препарата на основе актиния-225», — прокомментировал директор ГНЦ НИИАР Александр Тузов.

Открытию нового производства предшествовала победа ГНЦ НИИАР в конкурсном отборе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на получение субсидии для проведения в 2023 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новой конкурентоспособной продукции. Поддержка федерального министерства позволила компенсировать 70% затрат на создание производственного участка.

В октябре этого года «Росатом», Калужская область и Минпромторг подписали СПИК на строительство завода радиофармпрепаратов.

gxpnews