Производитель добился разрешения продажи экстренной контрацепции без рецепта

Компания «Гедеон Рихтер» присвоила двум препаратам для экстренной контрацепции с МНН левоноргестрел статус безрецептурных. Лекарства с этим же действующим веществом продаются без рецепта в нескольких странах Европы, а также в странах ЕАЭС и СНГ.

В начале января 2024 года компания «Гедеон Рихтер» внесла изменения в регистрационное досье на препараты «Постинор» (левоноргестрел, 0,75 мг) и «Эскапел» (левоноргестрел, 1,5 мг). Поправки касаются условия отпуска. Если раньше эти лекарства для экстренной контрацепции были рецептурными, то теперь их можно купить без рецепта. Информацию «ФВ» подтвердили в пресс-службе компании. В едином реестре лекарств ЕАЭС изменения уже отображаются. В ГРЛС статус еще не обновлен.

Согласно инструкции препаратов, препарат экстренной контрацепции необходимо принять в течение первых 72 часов после незащищенного полового акта. «Поскольку время является решающим фактором, связанным с эффективностью препарата, отсутствие необходимости выписывать рецепт позволяет женщине действовать быстрее», — пояснила руководитель департамента коммуникаций компании «Гедеон Рихтер» в России Анна Похитонова.