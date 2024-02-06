GSK увеличила объем доходов с продаж своих вакцин на 25% в 2023 году

Доходы GSK показали активный рост в 2023 году, увеличившись на 5%, до 30,3 млрд фунтов стерлингов. Самыми доходными активами стали Shingrix, Arexvy, а также вакцины от ВИЧ, менингита и онкологических заболеваний.

Общая выручка GSK в 2023 году показала рост на 5%, составив 30,3 млрд фунтов стерлингов (около 38 млрд долл.). Об этом говорится в финансовом отчете за IV квартал и весь 2023 год, опубликованном британским производителем.

Без учета противоковидной продукции компания увеличила свои доходы на 14% в прошлом году. Особенно успешным для GSK оказался последний квартал 2023 года, в котором производитель заработал 8 млрд фунтов стерлингов (около 10 млрд долл.), что на 15% больше, чем в 2022 году. Без учета товаров, связанных с COVID-19, объем продаж вырос на 17% в четвертом квартале.

Самый сильный скачок продаж отмечается у вакцин GSK, которые в 2023 году принесли производителю на 25% больше выручки, чем в предыдущем году. Доходы с их годовой коммерческой реализации достигли 9,9 млрд фунтов стерлингов. В четвертом квартале прошлого года вакцины принесли компании 2,6 млрд фунтов стерлингов, что демонстрирует рост в 29% по сравнению с 2022 годом.

Среди наиболее доходных активов вакцины от ВИЧ (годовая выручка в размере 6,4 млрд фунтов стерлингов, рост на 13% по сравнению с 2022 годом), респираторных/иммунных заболеваний (3 млрд фунтов стерлингов, рост на 18%) и онкологических болезней (731 млн фунтов стерлингов, рост на 23%).

Shingrix, вакцина от опоясывающего герпеса (опоясывающего лишая), внесла наибольший финансовый вклад в 2023 году. Годовая выручка с ее продаж составила 3,4 млрд фунтов стерлингов, что на 17% больше, чем в 2022 году. Как подчеркивает компания, в четвертом квартале зафиксирован самый высокий спрос на данный препарат за всю историю компании, обусловленный увеличением госфинансирования и распространением его на международном рынке, в том числе в Китае.

Британская компания имеет в своем портфеле вакцины против менингита Bexsero и Menveo. Их объем продаж достиг 1,26 млрд долл. в 2023 году, увеличившись на 14%. В последнем квартале прошлого года их коммерциализация выросла на 26%.

Еще одним крупным активом стала вакцина от респираторно-синцитиального вируса Arexvy. Ее продажи принесли GSK 1,2 млрд фунтов стерлингов в 2023 году. Препарат был одобрен FDA в мае прошлого года.

Фото: gsk.com

Владимир Заболотских

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