Постинор и Эксапел можно будет купить без рецепта

«При этом усиление контроля за препаратами мифепристон и мизопростол, которые применяются для медикаментозного прерывания беременности, связано с высокими рисками негативного влияния на здоровье и даже угрозы жизни при применении указанных препаратов без контроля врача», – указали в Минздраве.

В «Гедеон Рихтер» отмечают, что ведомство оценило международный опыт применения Эксапела и Постинора и исследования безопасности приема препаратов без назначения врача.

Минздрав РФ ограничил доступ к препаратам для медикаментозного аборта с действующими веществами мифепристон и мизопростол в октябре 2023 года. Позиции пополнят перечень препаратов, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ), с 1 сентября 2024 года. Норма будет действовать до 1 сентября 2030 года.

Для прерывания беременности мифепристон используется исключительно в клиниках. Дозировка в этом случае составляет 200 мг. Мифепристон используется при медикаментозном прерывании развивающейся маточной беременности на ранних сроках в тандеме с мизопростолом.

В приказе не указана дозировка препаратов. Мифепристон в дозировке 10 мг содержится в ряде препаратов для экстренной (посткоитальной) контрацепции. Среди них – Женале от «Изварино Фарма», Внеплания от «Фармасинтеза», Гинепристон от Stada. Все они являются рецептурными.