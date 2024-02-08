Производство хирургического шовного материала запустят в Подмосковье

В подмосковном Подольске идет строительство завода по производству хирургического шовного материала, применяемого при оперативных вмешательствах. В проект, который принадлежит компании «Интеграл Медикал», будет вложено не менее 500 млн рублей, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Завершить строительство и начать выпуск стерильных нитей и игл планируется уже в третьем квартале 2024 года. По словам гендиректора «Интеграл Медикал» Артура Силиверстова, применяться при производстве будет отечественное сырье. В компании надеются, что проект позволит заместить ту продукцию, которая пропала с российского рынка в связи с уходом зарубежных компаний.

ООО «Интеграл Медикал» основано в октябре 2023 года, его учредитель – Вячеслав Шуленин. С 2021 года он является гендиректором АНО «Московский центр инновационных технологий в здравоохранении». Основной вид деятельности ООО «Интеграл Медикал» – «производство материалов, применяемых в медицинских целях».

Генеральный директор компании Артур Силиверстов также управляет ООО «Гем-Подмосковье» и ООО «Гем-Сибирь» с аналогичным основным видом деятельности, которые также созданы осенью 2023 года.

gxpnews