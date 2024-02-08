Исследования белорусской вакцины от рака остановились из-за проблем с производством

Заместитель директора по научной работе Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова (Республика Беларусь) Сергей Красный рассказал, на каком этапе находятся испытания белорусской вакцины от рака «Еленаген» (плазмидная ДНК pCL2K). По его словам, на данный момент исследования приостановлены, потому что «лекарство закончилось». Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

Он выразил надежду, что массовое производство препарата будет запущено в течение 2024 года. «К большому сожалению, мы пока не получили производство этих лекарств. Научные исследования проведены, получен высочайший уровень эффективности, но для организации производства не все так просто. Это высокотехнологичные вещи, и пока некоторые вопросы не решены. <…> Учитывая, что лекарство закончилось, дальнейшие исследования были приостановлены. Мы ждем, когда будет налажено производство. Надеемся, что в этом году все-таки», – сказал он.

Проблема заключается в том, что у препарата крайне сложная генетическая конструкция, пояснил ученый. В России, по его словам, помочь с таким производством не смогли. Для разработки могут быть привлечены технологии других стран, добавил Красный. «Лекарство мы это получим в конечном итоге», – уверен он.

На данный момент известно о его эффективности только при одной злокачественной опухоли – химиорезистентном раке яичников. Получены «очень высокие результаты», которые «признаны самыми высокими в мировом масштабе», добавил ученый. При этом при раке желудка препарат оказался неэффективен.

Впрочем, белорусские онкологи допускают, что «Еленаген» поможет и в лечении ряда других хронических заболеваний. Подтверждения этому предположению обнаружены в ходе клинических испытаний. Так, исследователи видели, что при лечении препаратом у пациентов улучшается состояние кожи, пораженной псориазом или язвами, характерными для диабета.

«Препарат воздействует на процессы хронического воспаления. Тем самым он влияет на различные виды опухолей, точнее не на сами опухоли, а на микроокружение вокруг них. За счет этого увеличивается проницаемость защитных механизмов и оболочек для химиопрепаратов и иммунных клеток. Опухоль – это как бы организм в организме, она себя защищает от нашего иммунитета, а „Еленаген” перестраивает эту защиту, точнее ликвидирует ее», – разъяснил принцип действия препарата замдиректора онкоцентра.

gxpnews