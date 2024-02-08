Суммарная доля американских поставщиков ветпрепаратов в 2023 году сократилась на 6%

RNC Pharma сообщила, что рублевая динамика продаж ветпрепаратов в 2023 году достигла рекордных 22,5%. Общий объем продаж составил 35,4 млрд руб. Суммарная доля американских поставщиков ветпрепаратов по итогам года сократилась на 6%.

Общий объем продаж ветеринарных лекарственных препаратов на розничном рынке России по итогам 2023 года составил 35,4 млрд руб. (в розничных ценах, с учетом НДС). При этом рублевая динамика относительно показателей 2022 года достигла рекордных 22,5%. Об этом сообщили в аналитической компании RNC Pharma.

Всего в прошлом году потребители купили 235 млн минимальных единиц дозирования (МЕД) препаратов для животных, динамика здесь тоже высокая – показатель прироста зафиксирован на уровне 13%. Но, учитывая разницу рублевой и натуральной динамики, немаловажную роль в отношении роста расходов потребителей играл инфляционный фактор. Важно также отметить активное развитие онлайн-канала рынка: маркетплейсы показали рост продаж в 2,2 раза (в МЕД), тогда как в офлайн динамика не превышала 5%.

Важные изменения происходили на рынке ветеринарных препаратов и в отношении структурных показателей. В частности, стремительно менялось соотношение импортных и отечественных компаний на рынке. Российские производители обеспечили рост денежного объема продаж на уровне 30,8% и в значительной степени определяли общую рыночную динамику.

Натуральные объемы тоже в заметном плюсе, но тут темпы отставали от среднерыночных (+11,7%). Аналитики отмечают, что это стало следствием целенаправленной политики. Производители смещали активность продвижения в сторону современных препаратов с ценником выше среднего, зачастую ценой сокращения продаж ряда препаратов предыдущих поколений. Опережающая динамика российских компаний привела к заметному росту рублевой доли отечественных игроков: по итогам 2023 года она достигла 43,1%, что на 2,7% больше, чем в 2022 году. Натуральный показатель корректировался в сторону снижения, но не критично: -0,7%. Общая доля продукции российского производства в минимальных единицах сейчас составляет 59,5%.

Наибольшие потери в 2023 году фиксировались по американским производителям: за год их рублевая доля на розничном рынке ветпрепаратов сократилась сразу на 6,3%, сейчас она составляет 31,2%. Причем падение могло быть еще более выраженным, если бы отдельные препараты не поступали на российский рынок с помощью параллельного импорта. Корректировалась в сторону снижения также доля представителей Франции (-0,9%) и Германии (-0,6%).

Впрочем, не все иностранцы чувствовали себя неважно. К примеру, доля чешских поставщиков за год показала даже более выраженную динамику, чем демонстрировали российские компании, здесь суммарная доля прибавила 2,9% к показателям 2022 года и достигла 4,4% по итогам 2023 года. Отметились также представители Словении, здесь общая доля выросла на 1,8%, до уровня в 7%.

Из числа отечественных компаний в рамках TOP20 с точки зрения денежного объема продаж максимальную динамику относительно 2022 года показал «Фаворит» (рост на 54% в рублях), динамику в основном обеспечил шампунь-репеллент для кошек и собак «Гуд Дог & Кэт». Второй результат у компании «Биогард» (+51%), и тоже благодаря репеллентам: «Мисс Кисс» и «Мистер Бруно». Сопоставимыми темпами наращивают продажи компании «Агробиопром» (+49%) и «Экопром» (+41%).

Среди иностранных производителей ветпрепаратов прежде всего аналитики отмечают смену многолетнего лидера: компания MSD после прекращения официальных поставок ряда своих продуктов в Россию теперь претендует только на третье место, а лидером по итогам 2023 года стал «Зоэтис». Максимальную динамику в двадцатке показали Bioveta и Laboratories Karizoo. Обе в 2023 году продемонстрировали рост продаж примерно на одном уровне – в 4,6 раза в рублевом выражении. Чешская компания активно продавала вакцины, в том числе выпавшие объемы препаратов MSD, испанский поставщик наращивал реализацию оригинального препарата для недержания мочи у собак «Уристоп».

Фото: Freepik

Артем Косенок

pharmvestnik