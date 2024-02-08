Перспективные направления развития аптечного изготовления лекарственных препаратов

В связи со стремительным развитием промышленного производства лекарственных препаратов все больше и больше на задний план уходит актуальность изготовления экстемпоральной рецептуры. С каждым годом количество производственных аптек в регионах страны снижается. Потребители, как правило, отдают свое предпочтения препаратам, полученным в условиях промышленного производства.

Такая тенденция связана с наличием некоторых недостатков аптечного изготовления лекарственных препаратов, а именно: высокая затратность производства, низкий спрос, необходимость высокой квалификации специалистов, короткий срок годности и сложность со стандартизацией препарата. Однако, наряду с недостатками, есть и достоинства данного вида производства, которые позволяют экстемпоральным препаратам до сих пор иметь востребованность на рынке, за счет решения приоритетных задач здравоохранения – повышение эффективности, безопасности и доступности фармакотерапии. Во-первых, это индивидуализация фармакотерапии пациента, что связано с возможностью подбора дозы действующего вещества, вспомогательных веществ и количества препарата на курс. Во-вторых, при изготовлении препаратов почти не используются консерванты и стабилизаторы, которые необходимы для увеличения срока годности препарата. Данный аспект позволяет решить проблему аллергических реакций и невозможности применения данных веществ в лекарственных формах для новорожденных. Ну, и, конечно же, в-третьих, не стоит забывать тот факт, что некоторые экстемпоральные препараты экономически не выгодно изготавливать в условиях промышленного производства в связи с тем, что они имеют низкий спрос и для некоторых препаратов не предоставляется возможности продлить срок их годности, в результате чего они не имеют промышленных аналогов.

Из всего вышеперечисленного, аптечное изготовление препаратов играет достаточно важную роль в лекарственном обеспечении населения, однако теряет свою актуальность, из-за чего большинство аптек отказываются от производственных отделов. Чтобы избежать потерь, немало важной части фармацевтического производства, необходимо принять ряд мер по ее развитию. Повысить востребованность и доступность персонализированного изготовления лекарственных препаратов можно с помощью следующих подходов к решению данной проблемы:

В первую очередь необходимо повысить доступность фармацевтических субстанций, вспомогательных веществ и тары для производственных аптек, этого можно достичь следующими путями:

предоставление возможности поставщикам реализовывать сырье небольшими партиями;

закупка государством стандартной партии сырья и распределение его по требованию между производственными аптеками;

сотрудничество аптеки с заводами-изготовителями готовых лекарственных форм, с целью совместной закупки субстанций или косвенной покупки ее у завода.

Немало важным аспектом является повышение спроса на экстемпоральные препараты за счет работы с врачами. Как известно, дети и лица пожилого возраста имеют отличный от среднестатистического человека средних лет обмен веществ, что повышает востребованность индивидуализации фармакотерапии. Поэтому повышение квалификации медицинского персонала по вопросам назначения персонализированных препаратов, сотрудничество врачей с производственными аптеками, создание педиатрических и гериатрических центров, напрямую связанных с производственным отделом аптеки позволит решить данную проблему. Большой толчок к развитию сферы аптечного изготовления лекарственных препаратов может дать государственное финансирование проектов по открытию частных производственных аптек и созданию фармацевтических складов с правом реализации субстанций в размерах, соответствующим потребностям производственным отделов аптек. Так же не стоит забывать о расширении ассортимента экстемпоральных лекарственных средств, разработка новых рецептур, позволяющих повысить основные показатели качества препарата – доброкачественность, эффективность и безопасность. Все это позволит повысить спрос на индивидуальное изготовление лекарств. Особое внимание необходимо уделить подготовке квалифицированных специалистов, так как большую роль в качестве получаемых препаратов играет человеческий фактор. В основе профессиональных возможностей сотрудника лежит полученное им образование и его стремление совершенствовать свои знания в данном направлении. Уровень образования можно повысить с помощью введения в программу обучения, помимо курса аптечной технологии, практических курсов по изготовлению лекарственных препаратов в условиях аптеки, создание современных баз для практических навыков, изучение новых средств механизации производства, использование актуальной литературы по дисциплине и разработка отдельного направления ординатуры для выпускников фармацевтических ВУЗов – «Аптечная фармацевтическая технология», в программе которой будут рассмотрены не только традиционные методы изготовления препаратов, но и технологически новое оборудование, новые технологические приемы и методы, современные лекарственные формы, позволяющие повысить биодоступность препарата и т.д.. Повлиять на заинтересованность фармацевтических работников в данном направлении можно путем повышением количества рабочих мест, заработной платы, улучшением трудовых условий, предоставление бесплатного обучения по персонализированному изготовлению лекарственных препаратов, использование новых технологий и оборудования в процессе аптечного производства, что будет способствовать снижению трудовой нагрузки на сотрудника и повышать качество лекарственного препарата.

Персонализированное изготовление лекарственных средств является важной частью фармацевтической отрасли. Индивидуальное изготовление препаратов позволяет учесть все особенности организма пациента, снизить риск побочных реакций и повысить эффективность фармакотерапии. В связи с чем, необходимо уделять особое внимание развитию данного вида фармацевтического производства.

gxpnews