Merck Animal Health купит за 1,3 млрд долл. производителя лекарств для рыб

Merck Animal Health купит производителя продукции для аквакультуры Elanco Animal Health. Дочка MSD получит новые препараты для расширения портфеля, а также технологию разработки ДНК-вакцин и системы фильтрации воды.

Компания MSD (в США и Канаде — Merck&Co) приобретет Elanco Animal Health за 1,3 млрд долл., дав толчок развитию своего аквакультурного бизнеса. Об этом говорится в пресс-релизе производителя лекарственных средств.

Купленное предприятие будет принадлежать Merck Animal Health, ветеринарному подразделению MSD. В рамках соглашения Elanco Animal Health передаст свой портфель лекарственных средств, вакцин, питательных веществ и добавок для водных видов животных, два производственных объекта в Канаде и Вьетнаме, а также исследовательский центр в Чили. Сделка будет завершена в середине 2024 года при условии ее одобрения антимонопольным органом.

Благодаря покупке в портфель Merck Animal Health будут включены такие препараты, как CLYNAV (ДНК-вакцина, которая защищает атлантического лосося от заболеваний поджелудочной железы) и IMVIXA (средство, которое предотвращает образование хитина у морских вшей, тем самым препятствуя их развитию и становлению из них взрослых особей). Помимо этого, дочка MSD получит линейку систем фильтрации воды и технологию разработки ДНК-вакцин.

MSD сообщила, что продолжит расширять свой бизнес в области фармацевтики для водных видов животных. В 2019 году компания купила Scan Aqua AS, норвежского поставщика технологических решений для аквакультурной отрасли, Antelliq Corporation, производителя устройств для маркировки и мониторинга рыб и дикой фауны, и Vaki, разработчика оборудования для отслеживания морских обитателей.

Фото: merck-animal-health.com

Владимир Заболотских

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