В ОЭЗ «Дубна» появится лаборатория для анализа пульмонологических препаратов

К осени 2024 года компания «ПСК Фарма» реконструирует свой производственный корпус в подмосковной ОЭЗ «Дубна» и создаст на его базе лабораторию для анализа пульмонологических лекарств. На реализацию этих целей потребуется 250 млн рублей, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Сотрудники лаборатории в том числе займутся анализом лекарств для терапии бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). «Главгосстройнадзор Подмосковья выдал разрешение на реконструкцию производственного корпуса в составе научно-производственного комплекса в Дубне», – уточняется в сообщении. Кроме того, отмечается, что площадь лаборатории составит 5000 кв. м.

В ноябре 2023 года стало известно, что «ПСК Фарма» вложит 5 млрд рублей в новый научно-исследовательский и производственный фармацевтический комплекс в ОЭЗ. Четырехэтажный объект площадью 31 000 кв. м планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году. Предусмотрены онкоблок по изготовлению препаратов (3,7 млн таблеток, 1,3 млн капсул и около 70 тысяч флаконов ежегодно), отдел упаковки и склад.

gxpnews