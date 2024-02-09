ГК «Р-Фарм» стала самой упоминаемой в СМИ российской фармкомпанией

Группа компаний (ГК) «Р-Фарм» стала наиболее упоминаемой российской компанией в СМИ по итогам 2023 года. В тройку лидеров медиарейтинга также вошли Biocad и «Фармстандарт», следует из совместного рейтинга агентства «Интерфакс» («СКАН-Интерфакс») и проекта Digital in Pharma.

«СКАН-Интерфакс» – это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Рейтинг «Интерфакса» и Digital in Pharma охватывает данные производителей фармакологических препаратов и дистрибуцию и не включает в себя данные фармретейла.

gxpnews