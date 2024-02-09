Аталурен, селексипаг и рисдиплам будут выпускать в «Сириусе»

На территории университета «Сириус» в 2026 году появится новая производственная площадка, предназначенная в том числе для синтеза фармсубстанций трех «орфанных» лекарств. Это аталурен для лечения миодистрофии Дюшенна, селексипаг против легочной гипертензии и рисдиплам для борьбы со спинальной мышечной атрофией. Технологии получения первых двух уже получены, третья находится в разработке. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что перечисленные три препарата уже в 2026 году станут доступны для пациентов. За это время они должны пройти исследования, которые подтвердят их биоэквивалентность с оригинальными лекарствами. Проект об их разработке профинансирован Российским научным фондом и индустриальным партнером «Сириуса».

Научный центр трансляционной медицины университета также работает над новыми лексредствами. Например, недавно стало известно о промежуточных результатах доклинических испытаний мультиэпитопной мРНК-вакцины против туберкулеза. В ходе исследований, проведенных на грызунах, препарат показал эффективность.

gxpnews