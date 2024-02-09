Biocad добился рассмотрения заявки на включение ЛП от рассеянного склероза в ЖНВЛП и ВЗН

Комиссия Минздрава РФ по формированию перечней ЖНВЛП и ВЗН впервые с февраля 2023 года провела заседание, в ходе которого рассмотрела несколько заявок, в том числе от Biocad. По итогам оба новых препарата компании против рассеянного склероза рекомендованы к включению в перечни.

Утвержденные предельные цены: 17,8 тысячи рублей за упаковку сампэгинтерферона бета-1а и 181,8 тысячи рублей за упаковку дивозилимаба. Напомним: фармкомпании и дистрибьюторы добивались проведения заседания комиссии с прошлого года, надеясь на участие с новыми препаратами в госзакупках. Дальше всех пошел Biocad. Компания подала иск к главе комиссии Сергею Глаголеву, обвинив его в бездействии. Кроме того, руководство компании опубликовало открытое письмо, в котором поставило под сомнение заинтересованность властей в импортозамещении лекарств.

Также комиссия рассмотрела заявку на комбинированный антибиотик цефепим + сульбактам («Алфарма» и «Промомед»). Компании-партнеры запросили для препарата цену в размере 1300 рублей за упаковку, хотя применение двух препаратов как монокомпонентных обходится дешевле. Заместитель руководителя ФАС Тимофей Нижегородцев потребовал снизить цену. Вопрос остался открытым.

Кроме того, к включению в список ЖНВЛП одобрены комбинированный препарат от ВИЧ ламивудин + фосфазид («АЗТ ФармРесурс») с ценой на уровне 1600 рублей и противокоронавирусное средство тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат («Промомед»), которое будет стоить 1700 рублей.

gxpnews