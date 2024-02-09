И. о. директора Петербургского НИИ вакцин и сывороток снова отправили в СИЗО

Решение о заключении Маковского под стражу принято 7 февраля. Соответствующая информация размещена на Официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Уголовное дело в отношении и. о. директора СПбНИИВС возбудили 20 декабря 2023 года по ч. 3 ст. 30 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в особо крупном размере). Его предполагаемому подельнику тогда же предъявили обвинение по статье о посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

По версии СК, Евгений Маковский через жителя Иркутска Игоря Рудых требовал от генерального директора ООО «Русбиофарм» Сергея Иссерса 19,25 млн рублей. Указанная компания является дистрибьютором медизделий и препаратов. Средства якобы предназначались для продления заключения договоров между СПбНИИВС и «Русбиофарм» на поставку вакцины Конвасэл.

Получив предложение от Маковского, Иссерс обратился к правоохранителям. Все дальнейшее общение и. о. директора СПбНИИВС и директора компании проходило под контролем оперативников. Первую предполагаемую часть транша в 8 млн рублей 18 декабря 2023 года в офисе в Старопетровском проезде должен был забрать Игорь Рудых. По данным СК, ему передали 8 млн рублей и сразу же задержали. Во время очной ставки Рудых свою вину не признал.

О задержании Евгения Маковского стало известно в конце декабря 2023 года. Тогда же его отправили в СИЗО. По словам адвоката Александра Чекулаева, в постановлении Замоскворецкого райсуда сообщалось, что Рудых был задержан «на месте совершения преступления» 18 декабря, но уже через пару строчек говорилось о его задержании 21 декабря. О Евгении Маковском в постановлении указано, что «довести свой преступный умысел» на получение взятки он «не смог по не зависящим от него обстоятельствам».

До своего задержания Евгений Маковский обещал нарастить производство вакцины Конвасэл в три раза – до 3,5 млн доз в месяц. По его заверению, вакцина стала первой зарегистрированной в мире, являющейся универсальной для различных штаммов коронавируса, причем иммунитет после нее сохраняется не менее года.

Московский городской суд 5 февраля 2024 года рассмотрел апелляционную жалобу о заключении Евгения Маковского под стражу. Вышестоящая инстанция отменила арест и. о. директора и постановила направить дело в тот же райсуд для избрания новой меры пресечения.

Исполнять обязанности директора СПбНИИВС Евгений Маковский начал в сентябре 2023 года. Его предшественника Виктора Трухина заключили под стражу по обвинению в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следователей, Трухин необоснованно перевел бюджетные средства в размере $5,9 млн (436,7 млн рублей по курсу на момент возможного преступления) на счет зарегистрированной в Никарагуа «дочки» СПбНИИВС – The Latin American Institute of Biotechnology Mechnikov (Институт Мечникова). Списание средств обнаружили в ходе плановой антикоррупционной проверки сотрудники ФМБА. Вину Виктор Трухин не признает.