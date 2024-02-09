Россельхознадзор предложил ограничить действие правил приостановления реализации ветпрепаратов

Правила приостановления реализации и применения ветеринарных препаратов будут действовать до конца 2025 года. С такой инициативой выступил Россельхознадзор. Также предлагается установить срок, в который территориальные органы службы должны направлять сведения о нарушении производителями лицензионных требований.

Россельхознадзор намерен ограничить действие правил приостановления реализации и применения ветеринарных препаратов. Соответствующий проект приказа размещен на портале regulation.gov.ru. Изменения предлагается внести в приказ надзорного органа № 282 от 22.03.2021.

Согласно документу, такие правила будет действовать до 31 декабря 2025 года. Также теперь срок направления информации от территориальных органов Россельхознадзора о несоответствии производителя лекарственных средств требованиям правил надлежащей производственной практики и (или) о нарушении лицензионных требований будет составлять не более трех рабочих дней с момента их выявления.

Ограничение срока действия документа связано с принятым в конце января законом о гармонизации закона об обращении лекарств с правом ЕАЭС. Согласно принятым поправкам, с 1 января 2026 года правила приостановления, установленные ст.65 ФЗ-61, будут действовать только на ветпрепараты. При этом такое основание для приостановления, как нарушение производителем лицензионных требований, прекратит свое действие с этой же даты.

Фото: senivpetro/Freepik

Артем Косенок

Таисия Кубрина

pharmvestnik