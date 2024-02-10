Правительство оптимизирует процедуру госзакупок с акцентом на приоритет брендов из РФ

Правительство РФ пересмотрит и оптимизирует правила проведения процедуры госзакупок. В частности, планируется максимально упростить процесс, чтобы сделать его понятным для всех сторон. При этом безусловный приоритет будет отдан российским брендам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, состоявшегося 8 февраля 2024 года.

«Правительство подготовило поправки в законодательство для оптимизации всех закупочных процедур, они устанавливают единый порядок предоставления преимущества отечественной продукции», – подчеркнул чиновник.

В первую очередь, по его словам, речь идет о «правовых основаниях» как для полного запрета на участие в торгах определенных иностранных товаров или услуг, так и для введения ограничений в рамках условия «второй лишний», когда наличествует российский претендент.

«Такой подход имеет важнейшее значение для развития отраслей и позволяет стимулировать создание новых собственных производств, в том числе в радиоэлектронике, металлургии, железнодорожном и сельскохозяйственном машиностроении, автопроме, станкостроении, текстильной, мебельной, фармацевтической промышленности и во многих других значимых для экономики страны и жизни людей сферах», – разъяснил чиновник.

Кроме того, он озвучил еще одну защитную меру: «применение так называемого условного коэффициента, который улучшает на 15% ценовое предложение российских компаний». «В случае с конкуренцией сразу нескольких продуктов, которые разработаны внутри страны, предпочтение будет отдаваться изделию с более высоким технологическим уровнем локализации производства», – пояснил он.

gxpnews