Центр лекобеспечения объявил 27 аукционов на закупку ЛП для лечения ВИЧ и туберкулеза

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан принимает заявки на участие в 27 аукционах на поставку 15 препаратов для пациентов с ВИЧ и туберкулезом, пишет «ФВ». Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее Центр лекобеспечения объявил восемь аукционов на закупку ЛП по программе ВЗН.