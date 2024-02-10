Центр лекобеспечения объявил 27 аукционов на закупку ЛП для лечения ВИЧ и туберкулеза

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан принимает заявки на участие в 27 аукционах на поставку 15 препаратов для пациентов с ВИЧ и туберкулезом, пишет «ФВ». Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
Ранее Центр лекобеспечения объявил восемь аукционов на закупку ЛП по программе ВЗН.
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Количество,
|Цена за ед. руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание приема заявок на участие в аукционе
|1
|Бедаквилин, таблетки, 100 мг
|887 360 табл. (шт.)
|574,55
|509 832 688
|21.02.2024
|2
|Бедаквилин, таблетки, 100 мг
|43 052 табл. (шт.)
|574,53
|24 734 665,56
|16.02.2024
|3
|Тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг
|30 690 табл. (шт.)
|396
|12 153 240
|14.02.2024
|4
|Тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг
|500 табл. (шт.)
|396
|198 000
|15.02.2024
|5
|Теризидон, капсулы, 250 мг
|707 930 капс. (шт.)
|77
|54 510 610
|14.02.2024
|6
|Теризидон, капсулы, 300 мг
|1 740 170 капс. (шт.)
|83,57
|145 426 006,90
|14.02.2024
|7
|Теризидон, капсулы, 250 мг
|50 310 капс. (шт.)
|77
|3 873 870
|14.02.2024
|8
|Теризидон, капсулы, 150 мг
|2700 капс. (шт.)
|49
|133 650
|15.02.2024
|9
|Капреомицин, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 500 мг
|9589 г лек. формы
|180,40
|1 729 855,60
|14.02.2024
|10
|Капреомицин, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 750 мг
|9180,75 г лек. формы
|180,40
|1 656 207,30
|14.02.2024
|11
|Капреомицин, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 500 мг
|104 г лек. формы
|180,40
|18 761,60
|14.02.2024
|12
|Капреомицин, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1000 мг
|112 467,00 г лек. формы
|180,00
|20 244 060,00
|16.02.2024
|13
|Абакавир, раствор для приема внутрь, 20 мг/мл
|14 880 мл
|0,66
|9 820,80
|13.02.2024
|14
|Абакавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг
|360 табл. (шт.)
|12,90
|4644
|14.02.2024
|15
|Деламанид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг
|61 248 табл. (шт.)
|144,66
|8 860 135,68
|14.02.2024
|16
|Абакавир + ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг + 300 мг
|105 600 табл. (шт.)
|23,05
|2 434 080
|14.02.2024
|17
|Атазанавир, капсулы, 200 мг
|1230 капс. (шт.)
|14,79
|18 191,70
|14.02.2024
|18
|Протионамид, таблетки, покрытые оболочкой, и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг
|65 000 табл. (шт.)
|5,17
|336 050
|14.02.2024
|19
|Лопинавир + ритонавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 25 мг
|1470 табл. (шт.)
|54,54
|80 173,80
|14.02.2024
|20
|Лопинавир + ритонавир, раствор для приема внутрь, 80 мг/мл + 20 мг/мл
|2580 мл
|11,08
|28 586,40
|15.02.2024
|21
|Лопинавир + ритонавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг + 50 мг
|110 000 табл. (шт.)
|37,67
|4 143 700
|14.02.2024
|22
|Спарфлоксацин, таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг
|11 230 табл. (шт.)
|32,39
|363 739,70
|15.02.2024
|23
|Дарунавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг
|390,00 табл. (шт.)
|26,78
|10 444,20
|15.02.2024
|24
|Зидовудин, раствор для инфузий, 10 мг/мл
|5820 мл
|18,37
|106 913,40
|15.02.2024
|25
|Зидовудин, раствор для приема внутрь, 10 мг/мл
|11 200 мл
|2,09
|23 408
|15.02.2024
|26
|Невирапин, суспензия для приема внутрь, 10 мг/мл
|13 200 мл
|2,92
|38 544
|15.02.2024
|27
|Зидовудин + ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг +150 мг
|5610 табл. (шт.)
|6,50
|36 465
|15.02.2024