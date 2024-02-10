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Центр лекобеспечения объявил 27 аукционов на закупку ЛП для лечения ВИЧ и туберкулеза

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан принимает заявки на участие в 27 аукционах на поставку 15 препаратов для пациентов с ВИЧ и туберкулезом, пишет «ФВ». Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее Центр лекобеспечения объявил восемь аукционов на закупку ЛП по программе ВЗН.

МНН, лек. форма и дозировка Количество, Цена за ед. руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе
1 Бедаквилинтаблетки, 100 мг 887 360 табл. (шт.) 574,55 509 832 688 21.02.2024
2 Бедаквилин, таблетки, 100 мг 43 052 табл. (шт.) 574,53 24 734 665,56 16.02.2024
3 Тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг 30 690 табл. (шт.) 396 12 153 240 14.02.2024
4 Тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг 500 табл. (шт.) 396 198 000 15.02.2024
5 Теризидонкапсулы, 250 мг 707 930 капс. (шт.) 77 54 510 610 14.02.2024
6 Теризидон, капсулы, 300 мг 1 740 170 капс. (шт.) 83,57 145 426 006,90 14.02.2024
7 Теризидон, капсулы, 250 мг 50 310 капс. (шт.) 77 3 873 870 14.02.2024
8 Теризидон, капсулы, 150 мг 2700 капс. (шт.) 49 133 650 15.02.2024
9 Капреомицин, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 500 мг 9589 г лек. формы 180,40 1 729 855,60 14.02.2024
10 Капреомицин, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 750 мг 9180,75 г лек. формы 180,40 1 656 207,30 14.02.2024
11 Капреомицин, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 500 мг 104 г лек. формы 180,40 18 761,60 14.02.2024
12 Капреомицин, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1000 мг 112 467,00 г лек. формы 180,00 20 244 060,00 16.02.2024
13 Абакавир, раствор для приема внутрь, 20 мг/мл 14 880 мл 0,66 9 820,80 13.02.2024
14 Абакавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг 360 табл. (шт.) 12,90 4644 14.02.2024
15 Деламанид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг 61 248 табл. (шт.) 144,66 8 860 135,68 14.02.2024
16 Абакавир + ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг + 300 мг 105 600 табл. (шт.) 23,05 2 434 080 14.02.2024
17 Атазанавир, капсулы, 200 мг 1230 капс. (шт.) 14,79 18 191,70 14.02.2024
18 Протионамид, таблетки, покрытые оболочкой, и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг 65 000 табл. (шт.) 5,17 336 050 14.02.2024
19 Лопинавир + ритонавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 25 мг 1470 табл. (шт.) 54,54 80 173,80 14.02.2024
20 Лопинавир + ритонавир, раствор для приема внутрь, 80 мг/мл + 20 мг/мл 2580 мл 11,08 28 586,40 15.02.2024
21 Лопинавир + ритонавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг + 50 мг 110 000 табл. (шт.) 37,67 4 143 700 14.02.2024
22 Спарфлоксацин, таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг 11 230 табл. (шт.) 32,39 363 739,70 15.02.2024
23 Дарунавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг 390,00 табл. (шт.) 26,78 10 444,20 15.02.2024
24 Зидовудин, раствор для инфузий, 10 мг/мл 5820 мл 18,37 106 913,40 15.02.2024
25 Зидовудин, раствор для приема внутрь, 10 мг/мл 11 200 мл 2,09 23 408 15.02.2024
26 Невирапин, суспензия для приема внутрь, 10 мг/мл 13 200 мл 2,92 38 544 15.02.2024
27 Зидовудин + ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг +150 мг 5610 табл. (шт.) 6,50 36 465 15.02.2024

gxpnews

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10 февраля, 2024 | Просмотров: 38