Выручка компании AstraZeneca в 2023-м увеличилась на 6%

По итогам 2023 года общая выручка компании AstraZeneca увеличилась на 6%, до $45,81 млрд. Рост произошел несмотря на снижение продаж препаратов для профилактики и лечения COVID-19 в размере $3,73 млрд. Без учета препаратов от COVID-19 общая выручка увеличилась на 15%, а продажи ‒ на 14%, сообщает пресс-служба компании.

Двузначный рост общей выручки зафиксирован по направлению онкологии ‒ на 21%. Выручка по направлению кардиологии, нефрологии и эндокринологии увеличилась на 18%, по направлению редких заболеваний ‒ на 12%, по направлению пульмонологии и иммунологии ‒ на 10%. Валовая прибыль от продаж основной продукции составила 82%, увеличившись на два процентных пункта.

Общая выручка компании за четвертый квартал 2023 года составила $12,02 млрд, а рост ‒ 8%. Без учета лекарств от COVID-19 общая выручка за четвертый квартал выросла на 16%.

«В 2024 году мы рассчитываем сохранить значительный рост за счет увеличения присутствия в различных регионах», ‒ сказал Паскаль Сорио, главный исполнительный директор компании AstraZeneca.